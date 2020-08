Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Göppingen, Alexander Gonzalez, meldet sich zu den Vorwürfen der Gewerkschaft Bauen Argar Umwelt (IG BAU) zu Wort. Er betont, dass der Zentralverband Deutsches Baugewerbe dies anders sehe. Es gebe keine groben Verstöße gegen Corona-Maßnahmen auf dem Bau. Die Mitteilung des Verbandes: „Die Bauunternehmen in Deutschland haben von Beginn der Corona-Pandemie mit dem größtmöglichen Maß an Verantwortungsbewusstsein gehandelt und die Gesundheit ihrer Beschäftigten an die erste Stelle gestellt.

Gewerkschaft mit derartigen Pauschalvorwürfen die ganze Branche in Verruf bringen wolle. Und weiter: „Kein Wirtschaftszweig, kein gesellschaftlicher Bereich ist vom Coronavirus ausgenommen. Bei einem insgesamt steigenden Infektionsgeschehen ist nicht ausgeschlossen, dass auch auf Baustellen Einzelfälle auftreten." Die Zahlen zeigten auch, dass die Treiber des Infektionsgeschehens eher im privaten Bereich, etwa bei Urlaubsrückkehrern aus Risikogebieten, zu verorten seien. Corona Kroatien und Donzdorf Nach Abifahrt: Kroatische Clubs könnten wieder geschlossen werden Kreis Göppingen Das Selbstverständnis der größtenteils inhabergeführten Familienunternehmen des Baugewerbes bedingt, dass sich diese mit aller Kraft der weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegenstellen und für die Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen eintreten". Es sei bedauerlich, dass die

Unterstützung von der Berufsgenossenschaft

Nach Aussagen der Berufsgenossenschaft BG BAU, die für die Überprüfung der Einhaltung von Arbeitsschutzstandards zuständig ist, können bei knapp 90 Prozent der Betriebe keine Mängel festgestellt werden. Im Vergleich zur Situation zu Beginn des Coronakrise habe sich die Situation deutlich verbessert. Der Verband schreibt weiter: „Die Eindämmung der Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und jeder Einzelne hat seinen Beitrag zu leisten. Es entsteht der Eindruck, dass derartige Vorwürfe der Gewerkschaft im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen in die Welt gesetzt werden, um die eigene Verhandlungsposition zu stärken.“