Das Landratsamt Göppingen meldet acht neue Corona-Fälle im Kreisgebiet. Außerdem wurden zwei Schulen in Donzdorf geschlossen, wie das Rathaus bestätigt.

„In der zentralen Untersuchungsstelle für Corona-Abstriche der Kreisärzteschaft Göppingen wurden am Montag 50 Abstriche durchgeführt. Von diesen wurden acht Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Alle sind Reiserückkehrer aus Südtirol. Die Patienten sind zwischen 15 und 50 Jahre alt. Sie haben alle nur leichte Symptome und befinden sich in einem guten Allgemeinzustand. Das Gesundheitsamt hat häusliche Quarantäne angeordnet und ermittelt die Kontaktpersonen“, so Dr. Heinz Pöhler vom Kreisgesundheitsamt.

Gymnasium 14 Tage geschlossen, Messelbergschule soll wieder öffnen

Laut Gerd Rayer vom Ordnungsamt der Stadt Donzdorf ist am örtlichen Rechberg-Gymnasium ein Lehrer infiziert. In Abstimmung zwischen dem Bürgermeister und dem Rektorat ist am Mittwochmorgen die Schließung der Schule angeordnet worden. Das Kollegium und die rund 650 Schüler müssen zu Hause bleiben. Hinweise auf weitere Corona-Verdachtsfälle unter Schülern oder Lehrern gibt es bisher nicht.

Präventiv wurde auch die benachbarte Messelbergschule für einen Tag geschlossen. Dort liegt laut Ordnungsamt kein Infektionsfall vor, und am Freitag soll der Unterrichtsbetrieb normal wieder aufgenommen werden. Das Gymnasium wird rund 14 Tage geschlossen bleiben.