Die Ende Mai geschlossene zentraleim Landkreis Göppingen in der Ulmer Straße 110 in Eislingen nimmt am Donnerstag wieder die Arbeit auf. Betrieben wird sie von der Kreisärzteschaft.und Gesundheitsamt stellen aufgrund der Lockerungen und der damit verbundenen steigenen Anzahl an sozialen Kontakten einen größer werdenden Bedarf an Abstrichen fest. Hinzu kommen mehr und mehr, die Abstriche benötigen.