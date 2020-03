Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Göppingen hat sich seit Dienstag von 64 auf 81 erhöht (Stand Mittwoch, 17.03 Uhr). Das hat das Gesundheitsamt bei einer telefonischen Pressekonferenz mit Landrat Edgar Wolff und der Ärzteschaft bekannt gegeben. Rund 700 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Das Landratsamt arbeitet inzwischen mit einer Stabsorganisation nach dem Katastropheneinsatzplan, die für Notfälle regelmäßig geübt wird. Etwa 100 Mitarbeiter wurden aus anderen Bereichen der Verwaltung zum Gesundheitsamt abgeordnet. Das Haus ist für den normalen Betrieb geschlossen. Auf telefonische Anfrage gibt es aber Termine. Dreimal wöchentlich tagt eine Krisengruppe.

Wie es heißt, soll in der Klinik am Eichert die Zahl der Intensivbetten kurzfristig von 24 auf 34 erhöht werden. Mit Geislingen zusammen stehen im Landkreis bei Bedarf dann über 50 Beatmungsplätze zur Verfügung.

Bitte um Verständnis und Mithilfe

Landrat Wolff bittet die Bürger um ihre Mithilfe, damit die entbehrungsreiche Zeit mit Quarantäne, Geschäfts- und Firmenschließungen sowie anderen Unannehmlichkeiten am Ende einen Sinn hat und dabei helfen kann eine Massen-Epidemie zu verhindern.

Nicht unnötig den Notruf 112 wählen

Beim Gesundheitsamt ist die Corona-Hotline für begründete Verdachtsfälle mit 6 Leitungen von 24 Beratern besetzt: Telefon 07161 202-5380.

Hingegen ist die die Integrierte Leitstelle unter Telefon 116 117 nur für Patienten gedacht, die außerhalb der ärztlichen Sprechzeiten dringend medizinische Hilfe benötigen. Sie vermittelt den Kontakt zum kassenärztlichen Notdienst. Der Notruf 112 darf ausschließlich bei eiligen Notfällen kontaktiert werden, während normale Krankentransporte über 19222 anzufordern sind. Es wird darum gebeten, die Nummern nicht beliebig zu wählen, damit die Leitungen nicht kollabieren.

Alle Arztpraxen im Kreis sind geöffnet, müssen sich jedoch auf dringende Fälle konzentrieren. Laut Ärzteschaft sollen Patienten keinesfalls unangemeldet kommen. Krankmeldungen, Beratungen und die Ausstellung von Rezepten könnten auch telefonisch erfolgen, so der Hinweis an die Bevölkerung. Bei begründetem Corona-Verdacht darf nicht die Praxis aufgesucht werden, sondern ausschließlich auf telefonische Voranmeldung und möglichst in Absprache mit dem Hausarzt das Abstrichzentrum in Eislingen. Dort werden inzwischen etwa 150 bis 175 Analysen am Tag gezogen.