Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt insgesamt 101 Corona-Infizierte im Landkreis Göppingen gemeldet. Das sind 20 mehr als am Vortag, und die Zahl ist somit erstmals dreistellig.

In stationärer Behandlung befinden sich eine positiv geteste Person in der Helfenstein-Klinik in Geislingen und vier Menschen in der Klinik am Eichert. Außerdem gibt es in beiden Krankenhäusern jeweils einen Verdachtsfall.

Am Eingang der Klinik am Eichert in Göppingen ist am Donnerstag zudem ein zweites Zelt für die Aufnahme von Corona-Fällen aufgebaut worden. Laut Kliniksprecher Frank Westbomke handelt es sich um eine planmäßige Maßnahme zum Schutz gegen möglicherweise aufkommenden Regen im Aufnahmebereich. Bereits vor einigen Tagen war zur Vorbereitung auf die Corona-Krise ein erstes Zelt errichtet worden.

Haupteingang vorsorglich gesperrt

Der Haupteingang ist aus Gründen der Sicherheit und Hygiene für Besucher geschlossen. Kranke und Verletzte müssen über die Liegendeinfahrt eingeliefert werden oder via Notaufnahme zu Fuß ins Haus kommen, um wichtige Behandlungen wie Chemotherapien wahrnehmen zu können, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Der erforderliche Betrieb der Klinik am Eichert sei auch über Corona hinaus gewährleistet, versprechen die Verantwortlichen.

MVZ wegen Corona für normalen Publikumsverkehr geschlossen

Nicht dringliche Behandlungen oder Diagnosen sind derzeit nicht möglich, da das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Alb-Fils-Kliniken an den beiden Standorten Göppingen und Geislingen wegen Corona nicht mehr für den normalen Publikumsverkehr zur Verfügung stehen kann.