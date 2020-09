Aufgrund der am 27. August von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen sind Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung der Hygieneregeln nicht möglich sind, bis zum Jahresende untersagt. Aus diesem Grund haben sich die Organisatoren des Schwäbischen, Badischen und Niedersächsischen Turner-Bundes dazu entschieden, die Turngala, die unter dem Motto „Bizzar“ stattfinden sollte, um ein Jahr zu verschieben.

„Das gesundheitliche Wohl der Zuschauer, der Künstler und Artisten sowie aller Beteiligten an der Turngala hat für uns oberste Priorität. Nachdem die rechtlichenbis Ende des Jahres die Turngala wie bisher durchgeführt zudem nicht möglich machen, haben wir versucht, Alternativ-Lösungen zu finden. Diese waren aber aus organisatorischer und ökonomischer Sicht leider nicht tragbar. Daher haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, die Bizzar-Tournee um ein Jahr zu verschieben”, sagt Wolfgang Drexler, Präsident des Schwäbischen Turnerbundes in einer Pressemitteilung. Die Turngala werde somit ab Dezember 2021 mit voraussichtlich denselben Künstlern stattfinden. „Darüber hinaus haben wir als Veranstalter auch eine Verantwortung gegenüber unseren Vereinen und Turngauen, die uns seit Jahren tatkräftig unterstützen und ohne die die Organisation und Durchführung der Gala nicht möglich wäre. Auch ihnen gegenüber möchten wir fair handeln und das wirtschaftlichemöglichst gering halten”, so Drexler.