Nach dem Bekanntwerden eines zweiten Coronavirus-Falls im Kreis Göppingen wächst bei den Behörden die Sorge vor einer weiteren Einschleppung des Virus in den Landkreis. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen deshalb nach den Faschingsferien auf keinen Fall in die Schule oder in den Kindergarten. „Mit der Rückkehr einer Vielzahl von Urlaubern aus Italien ist damit zu rechnen, dass infizierte Personen das Coronavirus unbemerkt in den Landkreis Göppingen einschleppen“, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsamts vom Samstag.

Die Behörde befürchtet, „dass infizierte Kinder in Schulen und Kindertagesstätten Infektketten auslösen, die nicht mehr nachverfolgbar sind“. In diesen Einrichtungen sei bekannter­weise die Ansteckungsgefahr durch den engen Kontakt besonders hoch, betonte Amtsleiter Pöhler.

Appell von Landrat Edgar Wolff

Landrat Edgar Wolff appellierte dringend an die Bevölkerung, sich an die Empfehlungen des Kultusministeriums und des Gesundheitsamtes zu halten. Danach sollen sämtliche Kinder, die aus den Risikogebieten in Italien zurückkehren, für die Dauer von 14 Tagen nach Reiserückkehr Kindertageseinrichtungen und Schulen nicht besuchen.

Gleiches gilt für Beschäftigte dieser Einrichtungen. Hierzu sagte Wolff: „Je besser wir diese Maßnahmen umsetzen, desto eher haben wir eine Chance, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Bevölkerung des Landkreises Göppingen zu schützen.“

Die Behörden empfehlen Beschäftigten in anderen Bereichen dringend, den Arbeitgeber zu kontaktieren und abzuklären, ob sie an die Arbeitsstelle zurückkehren sollen oder zum Beispiel im Home Office beschäftigt werden können. Darüber hinaus sollten Reiserückkehrer aus Risikogebieten alle unnötigen Kontakte vermeiden. Nach Einschätzung des Gesundheitsamts „kann durch diese Maßnahme eine rasche und unkontrollierte Verbreitung des Erregers im Landkreis verzögert werden“.

„Coronavirus kursiert nicht im Kreis Göppingen“

Wichtigstes Ziel sei im Moment zu verhindern, dass die Erkrankungswelle „schnell zu einer großen Zahl von Erkrankungen führt“. Nur so könne das Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt werden. Obwohl im Landkreis Göppingen bereits der zweite Corona-Fall aufgetreten ist, sei „derzeit nicht davon auszugehen, dass das Virus bereits in der Bevölkerung des Landkreises kursiert“, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamts vom Wochenende. Amtschef Pöhler sagte: „Sämtliche Kontaktpersonen der bekannten Fälle sind in Quarantäne und stehen unter gesundheitlicher Kontrolle“. Die Ansteckungsgefahr gehe momentan nicht von der örtlichen Bevölkerung aus. Eine Schließung von Kindergärten und Schulen wie in Nordrhein-Westfalen wäre daher „zum jetzigen Zeitpunkt nicht verhältnismäßig und aus Sicht des Gesundheits­amts auch nicht erforderlich“.