Nachdem ein Bürger aus Eislingen am Corona-Virus erkrankt ist und in der Klinik am Eichert in Göppingen behandelt wird, wendet sich Oberbürgermeister Guido Till an seine Bürger: „Wir haben unseren Fall eingrenzen können, müssen aber dennoch abwarten, wie sich die Entwicklung nach der Rückkehr unserer vielen Faschingsferien-Urlauber darstellen wird.“ Wenn nötig, ergreife man Maßnahmen zur Epidemieeingrenzung. Darunter die Schließung von Schulen, Kitas und öffentlichen Gebäuden. Bisher wisse man aber nicht, ob das erforderlich sein werde.

Das Kultusministerium hält eine landesweite Schließung von Schulen und Kindergärten nach dem Ende der Faschingsferien bislang nicht für erforderlich, wie aus einem Rundschreiben vom Donnerstag hervorgeht. Die Verantwortlichen bekommen darin jedoch konkrete Hinweise, wie mit dem Thema Coronavirus umzugehen ist.

Hotline beim Landesgesundheitsamt

„Ich bitte Sie, möglichst rational mit dieser Krankheitsgefahr umzugehen. Wir werden Sie aktuell auf dem Laufenden halten“, schreibt OB Till seinerseits an die Bürger. Wer das Gefühl hat, sich angesteckt zu haben, wendet sich bitte telefonisch an den Hausarzt oder die Hotline des Landesgesundheitsamtes mit der Tel. 0711 90439555 (werktags von 9 Uhr bis 16 Uhr erreichbar). Weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Robert Koch-Institutes (www.rki.de).