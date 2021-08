In der vergangenen Woche war’s schon ein merklicher Anstieg, jetzt ist die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf 100 000 Einwohner im Landkreis hochgeschnellt. Am Freitag abend lag sie noch bei 50,7, am Samstag bei 55 und gestern abend bei 70,1. Damit nähert sich der Kreis dem Landesdurchschnitt, der am Samstag bei 76,3 lag und gestern noch leicht auf 78,5 stieg. Nach den Zahlen des Landesgesundheitsamts wurden gestern 44 neue Fälle im Kreis gemeldet, im Verlauf der letzten sieben Tage waren es insgesamt 181. Todesfälle gab es am Wochenende nicht.