Nach dem Bekanntwerden eines Falls von Corona-Fieber an der Hochschule Esslingen werden mehrere Großveranstaltungen abgesagt.

Entfallen oder zumindest verschoben werden unter anderem die zentrale Erstsemesterbegrüßung am 16. März in Esslingen, ein Musical am 20. März, sowie am 26. März der Start in die neue Studium-Generale-Reihe in Esslingen sowie der Girls‘ Day an allen drei Standorten.

Normale Lehrveranstaltungen und Gremiensitzungen sollen indes bis auf Weiteres geregelt stattfinden. Alle nicht im Lehrplan verankerten Veranstaltungen werden jedoch bis einschließlich Montag, 6. April 2020, abgesagt.

Keine Studentenpartys, kein Hochschulsport

Ausfallen müssen zudem Kurse und Aktivitäten des Hochschulsports und der Hochschulmusik. Dies betrifft auch alle Veranstaltungen und Partys der Fachschaften, der Verfassten Studierendenschaft, des AStA, der studentischen Gruppe CampusLeben e.V. sowie alle Veranstaltungen von externen Anbietern in Hochschulgebäuden.

Task Force Corona an der Hochschule Esslingen

„Aus unserer Sicht besteht derzeit kein Grund zur Beunruhigung. Die ergriffenen Maßnahmen verfolgen vor allem präventive Ziele“, teilt Hochschulrektor Prof. Christof Wolfmaier mit. „Wir haben eine ‚Task Force Corona‘ an der Hochschule gebildet, die die aktuellen Entwicklungen engmaschig und kontinuierlich überprüft. Wir informieren fortlaufend“, so der Rektor.