Nach einer Abifahrt auf die Insel Pag in Kroatien hatte noch ein weiterer Jugendlicher das Coronavirus im Gepäck. Das teilt das Göppinger Kreisgesundheitsamt mit, womit sich die Zahl der Fälle aufgrund der Partyreise in den Ort Novalja nun auf elf summiert. Insgesamt 18 Reiseteilnehmer aus dem Raum Donzdorf befinden sich derzeit in Quarantäne – ebenso wie 50 Kontaktpersonen ersten Grades.

Im Übrigen wurde laut Gesundheitsamt auch ein Reiserückkehrer aus dem Kosovo positiv getestet.

Aufgrund aktueller Anfragen macht das Gesundheitsamt darauf aufmerksam, dass sich die vom Robert Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete verändert haben. Folgende sind neu hinzu gekommen.

Belgien – Provinz Antwerpen (seit 5. August

Australien – Bundesstaat Victoria (seit 7. August)

Bulgarien – Oblaste Blagoevgrad, Dobritch und Varna

Rumänien – Gebiete/Kreise Argeș, Biho, Buzău, Neamt, Ialomita, Mehedinti, Timis

Verpflichtende Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Nach der Verordnung des baden-württembergischen Sozialministeriums zu Quarantänemaßnahmen vom 14. Juli 2020 müssen sich Personen, die auf dem Land-, See-oder Luftweg aus dem Ausland nach Baden-Württemberg einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben. Sie müssen sich dort für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig absondern. Es muss zusätzlich unverzüglich mit dem Ordnungsamt (Ortspolizeibehörde) der Wohnortgemeinde Kontakt aufgenommen werden.

Corona-Tests am Airport oder beim Hausarzt möglich

Laut Anordnung des Bundesministeriums für Gesundheit betreffend den Reiseverkehr vom 6. August 2020 müssen diese Personen ein ärztliches Zeugnis über eine Testung auf SARS-CoV-2 vorlegen. Ferner sind sie verpflichtet, ihr zuständiges Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb von 14 Tagen nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland auftreten. Die Abstriche können bereits vor Abreise im Reiseland durchgeführt werden. Zu beachten ist, dass der Abstrich nicht älter als 48 Stunden vor Einreise nach Deutschland erfolgt ist. Ferner können bei Einreise mit dem Flugzeug die Abstriche direkt am Flughafen erfolgen. Bei Einreise mit dem Pkw nach Deutschland gibt es teilweise an den Autobahnen Abstrichstellen, weitere Abstrichstellen werden derzeit noch eingerichtet. Bürger können sich auch bei ihrem Hausarzt melden. Entweder führt dieser selbst Abstriche durch oder er verweist an die Abstrichstelle der Notfallpraxis. Bis das Ergebnis vorliegt, vergehen in der Regel ein bis drei Tage, abhängig vom durchführenden Labor.

Längere Corona-Quarantäne bei positivem Ergebnis