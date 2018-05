Göppingen Christophsbad und Stadt machen gemeinsame Sache

Göppingen / Von Susann Schönfelder

Stadt Göppingen und Christophsbad wollen gemeinsam einen Kindergarten bauen und betreiben. Eröffnung soll im Herbst 2019 sein.

Die Stadt Göppingen muss mächtig strampeln, um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Das Klinikum Christophsbad wiederum will als Arbeitgeber auf dem leergefegten Fachkräftemarkt mit Familienfreundlichkeit punkten. Beide Seiten tun sich daher nach jahrelangen Verhandlungen zusammen und werden gemeinsam einen neuen Kindergarten finanzieren. Träger und Bauherr ist die Klinik. Nach einem positiven Gemeinderatsbeschluss sowie der Zusage des Verwaltungsrats des Christophsbads sei der Weg nun frei für den Neubau, sagt Bernhard Wehde, Geschäftsführer des Christophsbads.

Eröffnung der neuen Einrichtung, die an der Christophsbad-Allee gebaut wird, soll im Herbst 2019 sein. „Ein ehrgeiziges Ziel“, weiß Wehde, da noch kein Architekt und keine Baufirma beauftragt sind. „Sollte es Januar 2020 werden, geht die Welt auch nicht unter“, meint der Klinikchef, der sich über die Kooperation sehr freut: „Mit dem Kindergarten geht ein langgehegter Wunsch des Christophsbads in Erfüllung.“

Ganz neue Wege geht die Privatklinik jedoch nicht: „Bis Anfang der 80er Jahre gab es auch im Christophsbad einen Betriebskindergarten, wie in vielen anderen Krankenhäusern auch. Dieser musste jedoch schließen, nachdem die Finanzierung über die Pflegesätze wegfiel“, blickt Wehde zurück. Heute sei es unumgänglich, dass Krankenhäuser dieser Größenordnung eine Kinderbetreuung anbieten. „Bei uns arbeiten überdurchschnittlich viele Frauen, zudem werden die Ansprüche an Familien vielfältiger“, sagt der Klinikchef. Mitarbeiter eines Krankenhauses würden oft nicht „mit Gongschlag“ fertig, weil sie sich noch um Patienten kümmern müssten. „Deshalb ist der Kindergarten so wichtig.“ Das Unternehmen will mit der neuen Kita einen Beitrag leisten, um Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen.

Die neue Kindertageseinrichtung wird insgesamt 60 Plätze – 40 Plätze in zwei Gruppen für über Dreijährige und 20 Plätze verteilt auf zwei Gruppen für unter Dreijährige – haben. Jeweils 30 Plätze entfallen auf die Stadt und das Klinikum. „Die Bau- und Betriebskosten tragen beide Seiten je zur Hälfte“, erklärt Klaus Riegert. Er ist Mitglied im Führungsteam des Christophsbads und dort für die Dr.-Heinrich-Landerer-Stiftung sowie für Personalbindungs- und Entwicklungsaufgaben zuständig. In dieser Funktion hat er den Bau des Kindergartens maßgeblich in die Wege geleitet. „Wir möchten sowohl unseren Mitarbeitern, als auch Göppinger Bürgern eine gute, verlässliche und flexible Kinderbetreuung mit verlängerten Öffnungszeiten bieten. Dies ist ein ebenso wichtiger Faktor für den Standort Göppingen, für die Mitarbeiterbindung und für die Personalgewinnung des Klinikums Christophsbad“, unterstreicht Riegert.

Das Christophsbad will nun Nägel mit Köpfen machen und schnellstmöglich einen Architekten für einen Neubau in Modulbauweise beauftragen. Für den Bau mit Zufahrt zur B 10, gleich neben dem Christophsbad-Parkhaus, werden bisher rund zwei Millionen Euro Kosten veranschlagt, heißt es in einer Pressemitteilung des Christophsbads. Riegert ist guter Dinge, dass der Bund das Projekt mit einem Zuschuss unterstützt.