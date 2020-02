Wegen einer Blasenentzündung kam eine 80-jährige Frau ins Göppinger Christophsbad, wenige Tage später war sie tot. Der Grund dafür war schnell gefunden: In der privaten Klinik war ihr eine viel zu hohe Dosis eines Medikaments gegen Multiple Sklerose verabreicht worden. Erst einem aufmerksamen Krankenpfleger war der Fehler aufgefallen – doch da war es schon zu spät. Drei Ärztinnen des Christophsbads müssen sich seit Mittwoch wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Göppingen verantworten.

„Sie hätte erkennen müssen, dass die Dosis zum Tod führen kann“, sagte Staatsanwalt Felix Schwarz in Richtung einer der Ärztinnen bei Verlesung seiner Anklage. Ob dem so ist, wird am Ende des Prozesses Richterin Seda Dogac entscheiden. Nach dem ersten Verhandlungstag ist aber klar, dass die Patientin – wie andere MS-Patienten auch – nur eine Tablette pro Woche hätte bekommen dürfen.

Dies wurde aber offenbar nicht richtig kommuniziert und dokumentiert: Die 80-Jährige, die seit Jahren im Christophsbad wegen ihrer MS-Erkrankung in Behandlung war, bekam an vier Tagen in Folge das Medikament. Mit dramatischen Konsequenzen: Eine – nicht angeklagte – Oberärztin stellte eine Lungenembolie fest und wies die Patientin in die Klinik am Eichert ein, wo sie elf Tage später starb.

Niemand fiel der Fehler auf

Immer wieder ging es um die Frage, wer über die Dosierung zu entscheiden hatte und wer dies kontrollierte. In der täglichen Visite mehrerer Ärzte fiel der Fehler jedenfalls nicht auf, obwohl die Tochter der gestorbenen Frau als Zeugin aussagte: „Das Medikament ist in einer weißen Dose, da ist oben vom Hersteller in rot eingeprägt ,nur einmal wöchentlich’. Das muss man doch sehen.“

Eine ebenfalls als Zeugin geladene Neurologin des Christophsbads erläuterte die Problematik: Nicht jedem Arzt sei bei dem Medikament klar, dass es den Wirkstoff MTX enthalte. Der wiederum sei bekannt, es gehöre zum Allgemeinwissen, dass er nur einmal wöchentlich verabreicht werden darf. Die Ärztin konstatierte: „Man hat versäumt nachzuschauen, was das Medikament für Inhaltsstoffe hat. Im Rahmen der Visite wird jeden Tag geprüft, was an Medikamenten gegeben wird.“

Der Anwalt des Nebenklägers, Harald Stehr, wollte schließlich wissen, wie vorgegangen wird, wenn ein Medikament unbekannt sei. „Es ist schon so, dass man es dann nachschlägt“, erklärte die Neurologin. „Ein Medikament einzusetzen, das man nicht kennt, geht eigentlich nicht.“

Ein Pfleger entdeckte die Überdosierung

Als Zeuge sagte auch ein Krankenpfleger aus. Er trat seinen Dienst auf der Station an, als die 80-Jährige dort bereits einige Tage behandelt worden war. Auch die Oberärztin war von diesem Tag an eine andere, die jetzt angeklagte Kollegin hatte die Woche zuvor auf jener Station den eigentlich zuständigen Arzt vertreten. Bei Durchsicht der Unterlagen fiel dem Pfleger das MS-Medikament auf. „Ich habe es mir kurz angeschaut und dann gegoogelt, was es eigentlich ist.“ Schnell war klar: „Das ist ja MTX.“

Der 43-Jährige wunderte sich: „Ich habe gesehen, dass die Patientin es an mehreren Tagen bekommen hat. Da habe ich die Oberärztin gefragt, ist das jetzt neu, dass man es täglich und nicht mehr wöchentlich bekommt?“ Die Medizinerin setzte das Mittel umgehend ab und stellte die Lungenembolie fest.

Die Angeklagten äußerten sich nicht zur Sache, eine ließ über ihren Anwalt mitteilen, wie sehr sie den Tod der Frau bedaure. Sie kämpfte dabei mit den Tränen. So wie der 84-jährige Witwer. Auf Frage seines Anwalts, wie es ihm heute gehe, sagte er mit zitternder Stimme: „Schlecht.“ Dann tupfte er sich mit einem Taschentuch Tränen aus dem Gesicht.

Der Prozess wird am 19. Februar fortgesetzt. Dann werden mehrere Gutachter zu Wort kommen.