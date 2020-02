Die Sachlage war klar: Weil sie in der Neurologischen Klinik des Christophsbads eine zu hohe Dosis eines Medikaments gegen Multiple Sklerose bekommen hatte, ist eine 80-jährige Frau im Sommer 2016 gestorben. Drei Ärztinnen der Klinik mussten sich deshalb seit 5. Februar vor dem Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Am Mittwochvormittag nun die überraschende Wende: Nach einem nichtöffentlichen Rechtsgespräch der Verfahrensbeteiligten stellte Richterin Seda Dogac das Verfahren ein.

Dogac stellte aber klar, dass die drei Frauen nicht frei von Schuld seien. In Richtung des 84-jährigen Witwers, der als Nebenkläger aufttrat, sagte sie: „Die Einstellung bedeutet nicht, dass wir die Angeklagten freigesprochen haben.“ Zuvor hatten sich die Ärztinnen erstmals geäußert und sich bei dem Ehemann der Verstorbenen entschuldigt sowie ihr Bedauern ausgedrückt.

15 000 Euro für den Witwer

Ganz ungeschoren kommen die Medizinerinnen aber nicht davon: Jede muss 5000 Euro an den Witwer bezahlen sowie2500 Euro an den Verein für intensivpflegebedürftige Kinder in Ulm. Zudem müssen die Frauen für die Kosten der Nebenklage aufkommen.

Das Verfahren wurde nach Paragraf 153 a) eingestellt. Dieser sieht Auflagen und Weisungen vor und ist die schärfere Form der Verfahrenseinstellung. Es gibt auch den Paragrafen 153 b) – in diesem Fall wird das Verfahren ohne weitere Folgen für die Angeklagten eingestellt. Ein Freispruch ist eine Einstellung aber in keinem Fall.