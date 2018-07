Investition Christophsbad bleibt auf Expansionskurs

Die Privatklinik Christophsbad und das Christophsheim

Das Klinikum Christophsbad in Göppingen ist ein Krankenhaus für Neurologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einer über 165-jährigen Tradition. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehaklinik Göppingen ud der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus acht Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch sowie neurologisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll im Landkreis sowie in der Privat-Patienten-Klinik in Stuttgart.

Die Klinikgruppe und das Christophsheim beschäftigen nach eigenen Angaben bei über 960 Betten beziehungsweise Plätzen rund 1500 Mitarbeiter.