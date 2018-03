Wahl Chefinnen für Bezirksamt und Stadtkasse

Jebenhausen/Bezgenriet/Göppingen / NWZ

Für Jebenhausen und Bezgen­riet endet im Sommer eine Ära: Hans Braterschovsky, der seit vielen Jahren an der Verwaltungsspitze für die beiden Stadtbezirke steht, geht in den Ruhestand. Zu seiner Nachfolgerin als Leiterin des Bezirksamts wählte der Göppinger Gemeinderat am Donnerstagabend Claudia Bressmer. Damit wird dieser Posten, wie auch die Leitung der Stadtkasse, die von Andrea Hinrichsen geführt wird, mit zwei Frauen aus den Reihen der Stadtverwaltung besetzt. Der Gemeinderat war mit einer internen Stellenausschreibung einverstanden, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung interne Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten.

In nichtöffentlicher Sitzung entschied sich das Gremium am Donnerstag in geheimer Wahl für Claudia Bressmer, die 1986, gleich nach Abschluss ihres Studiums als Diplom-Verwaltungswirtin (FH), ihre Laufbahn bei der Stadtverwaltung Göppingen begann – zunächst als Leiterin der Erhebungsstelle für die damals anstehende Volkszählung im Jahr 1987. Seit März 2003 ist die 55-Jährige im Referat Schulen und Sport tätig. In den beiden Bezirksämtern in den südlichen Göppinger Stadtbezirken wird sie mit einem halben Dutzend Kolleginnen zusammenarbeiten. Jebenhausen hat rund 4150 Einwohner und gehört schon seit April 1939 zur Kreisstadt Göppingen. Bezgenriet hat rund 1800 Einwohner und wurde 1957 eingemeindet. Claudia Bressmer ist verheiratet, Mutter eines erwachsenen Sohnes und lebt mit ihrer Familie in Hattenhofen.

Andrea Hinrichsen, die ihr Studium 1988 als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) abschloss, kam 2001 zur Stadtverwaltung Göppingen. Die 53-Jährige begann ihre städtische Laufbahn bei der Hauptverwaltung und ist seit einigen Jahren im Fachbereich Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht unter anderem verwaltungsmäßig für Sanierungsgebiete sowie als Haushaltsbeauftragte tätig. In der Stadtkasse wird sie ein Team aus 18 Mitarbeitern führen. Die verheiratete Mutter von drei Kindern wohnt mit ihrem Mann und dem jüngsten Kind in Jebenhausen.

Oberbürgermeister Guido Till und Kämmerer Rudolf Hollnaicher gratulierten den beiden gewählten Frauen ebenso wie die Erste Bürgermeisterin Almut Cobet und Baubürgermeister Helmut Renftle.