Politik CDU: Klares Plädoyer für Europa

Kreis Göppingen / SWP

Das Thema Europa stand bei der Kreismitgliederversammlung der CDU in Donzdorf ganz oben auf der Tagesordnung. Zu Gast war der Vize-Präsident des Europaparlaments, Rainer Wieland. Er betonte, wie wichtig ein handlungsfähiges Deutschland für ein handlungsfähiges Europa sei. „Insbesondere angesichts der angespannten wirtschaftlichen Außenbeziehungen zu den USA benötigt Europa eine starke gemeinsame Stimme für freien Handel und Handelsabkommen“, sagte der baden-württembergische Europaabgeordnete. Auch mit Blick auf die Erfahrungen während der Flüchtlingskrise plädierte Wieland eindringlich für „mehr Europa“. Seiner Ansicht zufolge ist die Flüchtlingskrise „in erster Linie eine Krise der Nationalstaaten“. Wieland mahnte, den Blick „auf die langen Linien“ zu richten. Vieles sei in Frage gestellt angesichts der Wahlen in den USA, in Österreich sowie durch den Einzug der AfD in den Bundestag. Wieland: „Dies macht es erforderlich, mit mehr Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein zu handeln.“

Bei der Kreismitgliederversammlung in Donzdorf wurden auch die Delegierten der Partei für die Nominierungsveranstaltungen zur Europawahl auf Landes- und Bezirksebene gewählt.