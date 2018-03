Jubiläum Butzbach-Musikanten: Musiker aus Leidenschaft

Göppingen / Sabine Ackermann

Langsamer oder schneller?“, hakt einer der Musiker bei der Clara-Polka nach. „Gute Frage“, Dirigent Thomas Hänßler überlegt kurz und entscheidet: „Wir nehmen das, was mehr überzeugt.“ Gelächter folgt auf dem Fuß. Samstagmittag, der Übungsraum im Musikerheim Albershausen platzt aus allen Nähten, wie immer, wenn die Butzbach Musikanten zwischen all den Instrumenten proben. Pflichtbewusst sind alle da, auch diejenigen, von der rauen Alb. Dreizehn Männer und eine Frau, die beim Musizieren Wert auf Präzision und Originalität legen und dennoch an jedem Stück ihre charakteristischen „Butzbach-Spuren“ hinterlassen.

Vom ersten Ton an hat sich das Orchester zum Ziel gesetzt, die Blasmusik im Allgemeinen – aber insbesondere die böhmisch-mährische Spielweise – dem Zuhörer so nahe wie möglich zu bringen. Und das funktioniert mittlerweile seit 25 Jahren. Inzwischen ist die Clara-Polka durch, Thomas Hänßler nickt zufrieden. „Leise anfangen und dann etwas stärker, kraftvoller, einfach so, dass man den Unterschied hört“, wünscht er sich beim Böhmischen Traum und erklärt bei einer Tonfolge sachlich: „Die muss noch schöner werden.“

Der musikalische Leiter ist die Ruhe selbst, fürwahr kein Typ, der den „Chef“ raushängt. Warum auch, die eigenständige Gruppe besteht aus versierten, bisweilen studierten Musikern aus Albershausen, Bünzwangen, Holzheim, Kuchen, Suppingen sowie Wißgoldingen, die darüber hinaus alle in einem Musikverein spielen. Und egal von wem, jede freundlich hervorgebrachte konstruktive Verbesserung wird professionell in die Tat umgesetzt. Man muss kein Hellseher sein, die Chemie zwischen den 23- bis 70-Jährigen stimmt. Es war im Jahr 1993, als Thomas Hänßler mit einigen Musikern aus dem Kreis Göppingen in der heimischen Garage zum ersten Mal böhmisch-mährische Blasmusik probte. Und wie der Zufall so spielt, klopfte ein Passant an die Garagentür und fragte: „Hallo, kann man Euch buchen und wie heißt diese Kapelle?“ Somit war plötzlich klar, jetzt musste schnell ein Name her. Und da der Butzbach direkt hinterm Haus des Gründers plätschert, entschloss man sich, die Kapelle fortan „Butzbach Musikanten“ zu nennen.

Nach ihrem ersten offiziellen Auftritt beim Hundeverein Albershausen tat die Mundpropaganda ihr übriges – das Blasorchester wurde immer häufiger gebucht. Ganz offensichtlich sind Polka, Walzer und Marsch heute wieder „in“, böhmische und mährische Blasmusik wird überwiegend von jüngeren Musikern mit Freude gespielt und auch gehört. „Bei Euch kann man sich wenigstens noch unterhalten“, gibt Annette Hänßler häufig das Lob an „ihre“ Männer weiter. Die einzige Frau in der Gruppe fühlt sich sichtlich wohl, auch deshalb, weil neben ihrem Mann außerdem noch ihr Sohn Tobias mit von der Partie ist. Alle drei Hänßlers bringen sich wie Dieter Gienger und Martin Pabst mit dem Flügelhorn oder der Trompete ein. Timo Bonzheim und Philipp Staudenmaier zeigen jeweils an der Klarinette und Gerd Dangelmaier am Bariton sowie Jürgen Schad am Tenorhorn ihr Können. Für prächtig-mächtigem Klang sorgen die Posaunisten Peter Koslowski, Armin Christian, Tobias Schützmeier und Siegfried „Sigge“ Papst an der Bass-Tuba und Jonas Geiger tobt sich mit Schmackes am Schlagzeug aus.

Erlebt haben die Butzbach Musikanten schon einiges, eine schöne Erinnerung sind die Auftritte beim Fernsehsender BTV, Wertungsspiele, Europameisterschaften der böhmisch-mährischen Blasmusik 2006 und 2009 in Südtirol und in Prag sowie die Aufnahme ihrer ersten CD Zwölf plus Eins zum Zehnjährigen.