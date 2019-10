In der Göppinger Innenstadt wird es bald eine neue Burger-King-Filiale geben. Das Schnellrestaurant zieht demnächst in einen bislang leerstehenden Teil des Bahnhofsgebäudes. Es wird von Franchisenehmer Matthias Dobler betrieben. Die Dobler-Gruppe hat im Landkreis mehrere der amerikanischen Fast-Food-Restaurants, unter anderem in der Stuttgarter Straße in Göppingen.

Drive-In-Schalter für Bahnreisende?

Wie ein Sprecher von Burger King Deutschland mitteilt, wird die Filiale voraussichtlich noch in diesem Jahr eröffnen. Vor der Bekanntgabe eines genauen Termins möchte Burger King jedoch noch keine näheren Informationen preisgeben. Demnach lässt sich nur darüber mutmaßen, was es mit dem Plakat auf sich hat, das auf einen Drive-In-Schalter hinweist. Ob Gäste tatsächlich aus dem Auto heraus am Bahnhof bestellen können, bleibt abzuwarten.

Fast zehn Jahre lang betrieb McDonald’s zuvor ein Restaurant am Bahnhof. 2008 wurde die damals heruntergekommene Bahnhofskneipe zu einem Schnellrestaurant umgebaut. Nach dessen Schließung vor einem Jahr stand die Fläche über Monate leer.

