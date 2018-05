Göppingen Bunte Sitzmöbel auf dem Kornhausplatz

Göppingen / SWP

Die knalligen Sitzmöbel sind geliefert, die Wasserspiele seit Montag in Betrieb. Am Donnerstag findet auf dem neu gestalteten Kornhausplatz zum „Tag der Bücherverbrennung“ die erste Veranstaltung statt. Die offizielle Einweihung des Platzes muss aber weiter warten. Noch fehlen die Sitzgelegenheiten für die Fläche unter den Bäumen und für den Lesegarten, erklärt Dejan Birk-Mrkaja, stellvertretender Pressesprecher der Stadt. Auch Schirme sollen noch angebracht werden. Außerdem werden demnächst die Arbeiten für den Außenaufzug am Parkhaus beginnen. Statt einer „halbgaren Eröffnung“ werde die Stadt deshalb die offizielle Einweihung erst dann feiern, „wenn der Platz wirklich in Gänze fertig ist.“