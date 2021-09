Am 6. Februar 2022 steht in Lauterstein eine Bürgermeisterwahl an. Der Gemeinderat befasst sich in seiner nächsten Sitzung am 29. September damit. Unter anderem geht es um die Stellenausschreibung. Am Beginn der Sitzung wird aber laut Tagesordnung Bürgermeister Michael Lenz eine persönliche Erk...