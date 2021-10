Als sie erfuhr, dass Aichelbergs Bürgermeister Martin Eisele aufhört, hat sie sich ganz schnell entschieden, ihren Hut in den Ring zu werfen. Es passt für sie. In jeder Hinsicht. Heike Schwarz ist Diplomverwaltungswirtin (FH) aus dem Nachbarort Holzmaden, sie hat an ihrer jetzigen Stelle in Heini...