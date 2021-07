Bürgermeister und Gemeinderäte von Zell sind geschockt: Auf dem Friedhof sind Gräber geschändet worden. War’s in der Nacht zum Donnerstag oder am Mittwoch – erfahren hat es der Schultes am Donnerstag morgen. Was er sah, macht ihn „tief bestürzt, dass so etwas passiert“: An neuen Gräber...