Die Abstimmung über den Bebauungsplan für das Gebiet „Heubeund West“ am Ortsrand von Wäschenbeuren hat der Gemeinderat auf den 26. April terminiert. Eine dazu im Vorfeld notwendige Einwohnerversammlung ist für den 20. April um 19 Uhr in der Bürenhalle geplant.

Das Bürgerbegehren sei am 13. Januar „schriftlich und fristgerecht“ bei der Gemeinde eingereicht worden, sagte Bürgermeister Karl Vesenmaier in der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend. Mit 314 Unterschriften, von denen 288 gültig seien, habe das Begehren auch das nach der Gemeindeordnung notwendige Quorum von sieben Prozent der Wahlberechtigten erreicht. Demnach hätten bereits 224 Stimmen genügt. Auf dieser Grundlage wird es einen Bürgerentscheid geben.

Gegner wollen Acker- und Wiesenflächen

Die Gegner des Baugebietes begründen ihren Schritt damit, dass mit dem am 10. Oktober vom Gemeinderat gefassten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Heubeund-West“ die vorhandenen Acker- und Wiesenflächen zu Bauland gemacht werden sollen: „Wir sind gegen dieses Vorhaben, weil wir meinen, dass die Flächen mit Streuobstbestand für den Naturschutz zu wertvoll sind und der Versiegelung von Flächen entgegen gewirkt werden muss.“ Unterstützt wird das Bürgerbegehren von den Grünen im Gemeinderat.

Bürgermeister Karl Vesenmaier hatte für die Gemeinde argumentiert, dass die Wohnungsnot ständig größer und gleichzeitig durch steigende Mieten bezahlbarer Wohnraum immer rarer werde. Wäschenbeuren habe nicht nur keine Flächen mehr, die Einwohnerzahl stagniere und mit dem Baugebiet „Heubeund-West“ bestünde eine Chance für junge Familien.

Grüne sind für innerörtliche Bebauung

Gleichzeitig brachte Vesenmaier auch seine Anerkennung für die beiden Vertreter der Grünen im Gemeinderat zum Ausdruck, die die Vorarbeit zum Bürgerentscheid geleistet hatten: „Respekt. Dahinter steckt viel Arbeit und Engagement.“

Nach Ansicht der Grünen sollte die Gemeinde statt auf Streuobstwiesen zu bauen, lieber in innerörtliche Baulagen investieren. „Neuer Wohnraum und Umweltschutz schließen sich nicht aus“, sagte David Catenazzo. Man müsse neue Wege gehen.

CDU gegen Grüne

Er forderte von seinen Kollegen im Gemeinderat, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zurückzunehmen. In der Abstimmung scheiterte dieser Antrag jedoch. Vielmehr sprachen sich die Fraktionen für den Bürgerentscheid aus: „Ein Bürgerbegehren ist ein Mittel der Demokratie. Wir sollten die Entscheidung dem Bürger überlassen“, sagte Hans-Jürgen Digel (SPD). Sein CDU-Kollege Christoph Hieber machte klar: „Dass das Bürgerbegehren zulässig ist, da kommt kein Zweifel auf.“ Dann aber stieß Hieber mit seinem Vorschlag bei den Grünen auf Widerstand: „Wir würden aus ökologischen Gründen gern komplett auf Plakate verzichten.“ Catenazzo konterte: „Plakate sind nötig, weil die CDU eine unökologische Entscheidung getroffen hat.“ Das provozierte wiederum den Protest der übrigen Gemeinderäte, denn nicht die CDU habe den umstrittenen Aufstellungsbeschluss gefasst, sondern die aus unterschiedlichen Parteien bestehende Mehrheit im Gemeinderat.