Leitartikel Helge Thiele zur Vermüllung von Straßen und Plätzen Bürger wollen Sauberkeit

Helge Thiele

Eine Stadt kann noch so schöne Straßen, Plätze, Brunnen, Cafés und Geschäfte haben – wenn es an der Sauberkeit mangelt, gibt es von den Bürgern ordentlich Punktabzug. Auch die jüngsten Meinungsumfragen unserer Zeitung in Göppingen und Eislingen haben gezeigt: Sauberkeit ist für die Menschen ein wichtiges Thema. Umso ärgerlicher ist es für viele, wenn sie in Fußgängerzonen über Abfall und Essensreste steigen müssen, wenn in Grünanlagen und auf Spielplätzen Müll rumliegt oder mal wieder Kaugummi am Schuh klebt. Ein Rundgang durch Göppingen macht einen da oft sprachlos. Das gilt nicht nur für das Zentrum, sondern auch für umliegende Quartiere.

Die während der Hitze als besonders ekelhaft wahrgenommenen Zustände haben viel mit schlechter Kinderstube zu tun. Wenn nicht mal mehr Eltern ihre Kinder dazu anhalten, Müll in den Abfallbehälter zu werfen statt ihn einfach fallen zu lassen, darf man sich nicht wundern. Verstärkt wird die Unsitte durch den Trend, dass viele im Gehen essen und trinken. Was oben nicht mehr reinpasst, wird der Schwerkraft überlassen, samt Tüte, Box oder Becher. Da kommen selbst die fleißigen Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs kaum hinterher.

Die Stadt Hanau setzt jetzt im Kampf gegen die Vermüllung auf die Mithilfe durch ehrenamtliches Engagement. Das Projekt sieht Patenschaften für ein sauberes Hanau vor. Ein Modell auch für Göppingen und andere Kommunen im Landkreis? Warum nicht? Bürger, Vereine, Initiativen, Schulklassen und Kindergartengruppen könnten sich dazu bereit erklären, eine bestimmte Anlage, einen Spielplatz oder den Abschnitt einer Straße für eine gewisse Zeit ehrenamtlich sauber zu halten. Die Stadt könnte eine tolle Aktion starten und wie in Hanau Abfallzangen, Handschuhe und Müllsäcke bereit stellen. Vielleicht würde das auch den einen oder anderen Müllsünder zum Nachdenken bringen. Einen Versuch wäre das doch wert.