Drama Bühnenspiel ohne Langeweile

Von Angela Sakschewski

Man sieht nur mit dem Herzen gut – das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ – dieses biblische Zitat, das durch Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ zum geflügelten Wort wurde, beschreibt ziemlich genau das Motiv, um welches der französische Dramenautor Edmond Rostand sein Werk „Cyrano de Bergerac“ aufbaute. Das Theater „Poetenpack“ aus Potsdam inszenierte das berühmte Versdrama aus dem Jahr 1897 vor rund 250 Zuschauern in der Göppinger Stadthalle.

Um es vorneweg zu schicken: Obwohl nach der Pause die elektronische Beschallung in der Halle immer mal wieder für störende Geräusche sorgte, der Besuch hat sich für die Zuschauer gelohnt – hätten sie ansonsten doch 160 Minuten intensivsten Bühnenspiels versäumt, das nur selten bis gar nicht Langeweile aufkommen ließ. Sei es die Ausstrahlungskraft des Titelhelden Cyrano, der von Reiner Gabriel verkörpert wurde, die verzaubernden Gesangseinlagen der Schauspielerinnen Andrea Seitz und Julia Borgmeier oder das souveräne Auftreten von Dietmar Pröll, der gleich in mehreren Nebenrollen glänzte – all das ergab ein stimmiges Ganzes, was die tragisch-schöne Liebesgeschichte, die im Frankreich des 17. Jahrhunderts spielt, ins rechte Licht rückte. Der aufwändige Plot des fünfaktigen Dramas verlangt eine geschickte Inszenierung – hätte man den ganzen Textkörper verwenden müssen, dann hätte das Schauspiel vielleicht die Ausmaße eines unaufführbaren Faust II angenommen, wo man doch in Zeiten des „280-Zeichen-Gezwitschers“ und „eineinhalbminütigen Youtube-Spots“ schon froh ist, wenn sich die Menschen mal eine Stunde am Stück auf eine einzige Sache konzentrieren können. Dies ist der Inszenierung des „Poetenpacks“ insgesamt gut gelungen, die Schlüsselszenen wurden so verknüpft, dass selbst zweieinhalb Stunden reine Spielzeit nicht zu überladen wirkten.

Das Werk selbst dreht sich um das Leben und Lieben des „Cyrano von Bergerac“: Der draufgängerische Soldat ist mit allem gesegnet, was man sich so wünscht: Tatkraft, Witz, Mut, einem messerscharfen Verstand – nur eines stört das Bild des „Supermanns“, eine überdimensionierte Nase, die ihn regelrecht entstellt und ihn zu der „gebrochenen Figur“ macht, die dem Stück letztendlich seine Tiefe verleiht und es nicht zu einer Mantel-und-Degen-Komödie verkommen lässt. Apropos Degen – mit einer unglaublichen Leichtigkeit absolvierten die Akteure auf der Göppinger Bühne Schaukämpfe, die sowohl auf ein intensives Training, als auch auf hohes Geschick hinwiesen.

Der empfindsame Cyrano liebt seine Base Roxane (Julia Borgmeier), traut sich aber nicht, es ihr zu gestehen, weil er ihre Ablehnung befürchtet. Als Roxane ihm ihre Zuneigung zu Christian von Neuvillette (Andreas Klopp) gesteht, ist Cyrano bereit, diesen zu unterstützen, indem er an seiner Stelle Gedichte schreibt und es zur Hochzeit zwischen Christian und Roxane kommt.

Erst Jahre später, kurz vor seinem Tod, offenbart sich Cyrano seiner Angebeteten, die – inzwischen als Witwe in einem Kloster lebend – nun die vielen vergeudeten Jahre bedauert, da sie „nicht die äußere Hülle“ ihres Mannes, sondern die Seele von Cyrano geliebt hätte. Bisweilen hätte dem Spiel vielleicht an manchen Stellen etwas weniger Pathos gut getan, dann wäre der dem Drama innewohnende Humor wahrscheinlich unaufdringlicher zur Geltung gekommen, allerdings lässt sich nach über 100 Jahren natürlich auch nicht mehr genau eruieren, ob der Autor Edmond Rostand mit seinem Werk nun mehr „unterhalten“ oder lieber doch mehr „lehren“ wollte. Beide Grundsätze der aristotelischen Poetik finden in der Potsdamer Inszenierung jedenfalls genügend Platz.