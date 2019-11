Am Donnerstagabend stellen die beiden Bestseller-Autoren Marc Friedrich und Matthias Weik in der Göppinger Stadthalle ihr neuestes Buch „Der größte Crash aller Zeiten“ vor. Die NWZ-Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, ist fast ausverkauft. An der Abendkasse, die bereits um 18 Uhr öffnet, sind noch wenige Karten zum Preis von 10 Euro erhältlich. Aus technischen Gründen gibt es am Abend keinen abomax-Rabatt mehr. Der Vorverkauf bei der NWZ in der Rosenstraße 24 endet um 12 Uhr mittags.

Einlass ab 18.30 Uhr

Einlass in den Saal ist ab 18.30 Uhr. Wegen des großen Andrangs kann es rund um die Stadthalle zu Parkplatzproblemen kommen. Eine frühe Anfahrt ist daher empfehlenswert. Nach der Veranstaltung mit Diskussion signieren die Autoren ihr neues Buch. Einen Vorgeschmack gab es im Rahmen der Sendung „Talk im Wasserwerk“ als Kooperation zwischen NWZ und Filstalwelle.