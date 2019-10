Imposant muss er gewesen sein, der letzte männliche Staufer. Blonde Locken, breite Schultern. Enzio, oder italienisch Enzo für Heinz, war das Lieblingskind seines Vaters, des Stauferkaisers Friedrich II., hatte aber nicht dessen diplomatische Ader geerbt. Im Jahr 1249 wurde er, der König von Sardinien, von Feinden des Kaisers gefangen genommen. In mehr als 20 Jahren Haftzeit wurde aus dem Draufgänger ein Dichter und Sänger. Er starb mit 52 Jahren in seiner luxuriösen Gefangenschaft.

Besessen von der Figur

Peter Cornelius Mayer-Tasch hat ein Buch über diesen Enzio oder Enzo geschrieben. „König Enzio von Sardinien“ heißt es, und es handelt eigentlich gar nicht in erster Linie vom einstmaligen König von Sardinien, sondern vielmehr von der Besessenheit des Autors von eben jenem Enzio. Der letzte Staufer sei seit seiner frühen Jugend seine „Obsession“ gewesen, schreibt Mayer-Tasch.

Peter Cornelius Mayer-Tasch ist ein renommierter Rechtswissenschaftler. In den 70er und 80er Jahren bekam er als prominentes Mitglied der Bürgerinitiativbewegung viel mediale Aufmerksamkeit. Aufgewachsen im Stauferland und auf Sichtweite zum Hohenstaufen, kam Mayer-Tasch früh mit den Staufern in Berührung. Mitte der 60er Jahre studierte er in Bologna, der Stadt der langen Haft Enzios. Vor vier Jahren stieß Mayer-Tasch in einem Antiquariat in Bologna per Zufall auf unbekannte autobiografische Schriften des Staufers. Mit diesem Fund in den Händen, beschloss er, seiner Besessenheit auf den Grund zu gehen.

Das Buch ist eine Reise in der Seelen- und Gedankenwelt von Mayer-Tasch. Es strotzt von Expertenwissen über die Staufer und vor allem über Enzio. Mayer-Tasch fragt sich, was ihm seine Besessenheit über sich selber sagt. Und der erste Ansprechpartner, der ihm einfällt, ist Enzio selber. Nicht umsonst trägt das Buch den Untertitel „Gespräche mit dem letzten Staufer jenseits von Zeit und Raum“.

Fiktive Gespräche mit Enzio

Das Werk hat drei Teile. Im ersten Teil erzählt der Autor, wie er im Laufe seines Lebens immer wieder mit der Geschichte Enzios in Berührung kommt. Der zweite Teil besteht aus drei fiktiven Gesprächen des Autors mit Enzio. In diesen Gesprächen geht es um die Lebensgeschichte des Königs, aber auch um persönliche Fragen. Im dritten Teil reflektiert Mayer-Tasch seine Gespräche. Die Schlussfolgerung, zu der er gelangt, ist simpel. „Bei der Annäherung an das … Leben … des ,einsamen Königs’ ist dem Autor immer deutlicher geworden, dass es wohl gerade dieses Umweges bedurfte, um sich endlich sehr naheliegenden Bedingungen seiner eigenen Geschichte deutlicher zu stellen, als er je zuvor bereit war, dies zu tun“, schreibt der Autor am Ende des Buches.

Die Gespräche mit Enzio verpackt Mayer-Tasch in eine buddhistisch-esoterisch angehauchte Jenseitstheorie, die aber nicht weiter ausgeführt wird. Am Ende der Lektüre aber bleibt eine große Lücke: Was waren das für „naheliegende Bedingungen seiner eigenen Geschichte“, die Enzio zu einer Obsession für ihn gemacht hat? Jens Buchholz

