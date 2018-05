Kabarett Brillant: Thomas Reis bei Odeon in Göppingen

Brillant: Thomas Reis bei Odeon in Göppingen

Göppingen / Sabine Ackermann

Liebe Zielgruppe, ihr kennt das Thema schon, auch wenn es euch am Arsch vorbeigeht – gell, Klaus?!“ Gleich beim politisch angehauchten Einstieg rät Thomas Reis bei Odeon im Alten E-Werk zur kollektiven „Entschleeeuuunigung“.

Auch er habe „nichts vorbereitet“, da befindet sich Thomas Reis im Einklang mit Merkels tiefenentspannter Ehrgeizlosigkeit, die kleine „Raute Nimmersatt“, die alle „Sozis mit S“ vernasche und die „neue Pechstein der Politik“ ist. Denn auch die dreht unbeirrt ihre Runden, bis „die Kuh, die keiner vom Eis zieht“, 2022 Gold holt, danach in die Babypause geht und 2026 wieder zurück ist. „Das trau ich Angela auch zu – bis auf die Babypause“, lästert der Politikbeobachter und vermutet, das liege obendrein daran, „dass sie wie ein Adler auf ihrem Horst brütet“.

Verglichen mit Adenauer noch ein Küken, fristete dagegen Schulz „der Gescheite(r)ste aller SPD-Spitzen“, sein Leben im Schatten der Raute – obwohl, vom HSV kennt er es ja nur zu gut. Da wäre der ablösefreie Freak (für Frieden und Krieg) Joschka Fischer noch besser gewesen.

Weiter geht’s mit Andrea Pippilotta Rotkrakehlchen, Gabriel, der sich vom Erzengel zur Pummelputte und zurück mauserte, dem russischen Putin-Geschnetzelten, Trump, bei dem Merkel durch „sanftes aber bedrohliches Handauflegen“ quasi die Welt rettete, und Heidis „Geissen-Peter“ Erdogan. Fast nebenbei parodiert Thomas Reis noch seinen Kumpel Winfried Kretschmann und Adolf Hitler, „der vom Schäferstündchen mit seinem Schäferhündchen schwärmt“.

Wie festgetackert steht der 54-Jährige auf der Bühne. Mal stemmt er die Hände in die Hüften, mal verschränkt er beide Arme vor dem Oberkörper oder fuchtelt mit ihnen schwadronierend und mit kunstvoll rollenden Augen durch die Luft. Den Kopf leicht nach vorne gebeugt, die Wallemähne effektvoll nach hinten gestrichen, die rechte Hand sinnierend über Stirn und Augen gelegt, kurz aufgeseufzt und schon spuckt sein Gedächtnis-Reservoir das Gewünschte aus.

Raffiniert, mit welchen Gebärden der Freiburger seine Sätze erst beim Denken aus seiner scheinbar unbegrenzten Festplatte generiert. Zum Beispiel das Wort „Diet“, das aus dem Hochdeutschen kommt und Volk heißt: „Also ist Bohlen kein Dieter, sondern ein Volker.“

Der Grausamkeit des Älterwerdens begegnet der selbsternannte „Best Ager“ mit Wissen und Spott, meckert über „RTL-Bachelor-Studiengänge“ und „DSDS-Akademiker“. „Die neue Pisa-Studie beweist: Der Turm ist gerade – die Welt ist schief“, betont Thomas Reis. In seinem Alter müsse man sich ja längst nichts mehr beweisen, so habe er auch aufgrund des Wohnraummangels aufgehört „zu brauchen“. Geschenkkörbe mit nix drin, „die machst du auf, schmeißt du weg und schon hast du Platz“. Bügelte man früher Weihnachtspapier, lerne nun die Jugend bei „Bares für Rares“, nichts mehr wegzuwerfen. Quasi nach dem Motto: „Dein Geld soll’s später mal besser haben.“ Und ja, der Tod ist blöd – doch so oft kommt er ja nicht vor, nur einmal muss man mit ihm leben. Dagegen beißt ein Veganer täglich ins Gras. Und weil für ihn ein Leben „ohne Juchtenkäfer“ durchaus denkbar ist, beteuert er mit Blick auf die zahlreichen „Schnippel-Schamanen“ und „Ingwer-Streichler“ im deutschen TV: „Ich verdreh den Löffel nicht – ich geb ihn ab“. Doch noch sei es nicht soweit: „Mein Herz schlägt, das reicht mir persönlich“, kommentiert der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist seine Angst vor dem Arztbesuch.

Schräg und wortgewandt analysiert Thomas Reis die Dinge, jongliert mit Sätzen und schweift bisweilen dabei weit ab. Nicht immer einfach, dem Schnelldenker zu folgen, auch deshalb, weil er im Eifer des Gefechts manche Gedankensplitter einfach zu verschlucken scheint. Insofern verspricht er nach der Pause etwas klarer zu sprechen, was bedeutet, man hat ihm gesteckt, dass die hinteren Reihen Mühe hatten, seine philosophischen Aphorismen zu verstehen.

Zum Abschluss der Odeon-Saison erlebten die Besucher einen erkenntnisreichen Abend mit einem brillanten Thomas Reis, der versichert, dass sich auch im Alter noch Abenteuer erleben lassen. Sein Tipp: „Einfach mal die Betablocker weglassen.“