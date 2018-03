Neubau Bremsspuren beim Feuerwehrhaus Jebenhausen

Jebenhausen / Von Arnd Woletz

Plangemäß hätte noch in diesem Jahr der Baustart sein sollen. Im Haushalt sind als erste Tranche bereits 900 000 Euro für den Bau des Feuerwehrmagazins mit Polizeiposten in Jebenhausen eingeplant. Insgesamt sollte das Vorhaben geschätzte 2,7 Millionen Euro kosten. Auch der geeignete Platz stand nach einem Beschluss des Gemeinderats längst fest: An der Abzweigung der Straße nach Faurndau am Rande des Gewerbegebiets „Autenbach“ wäre der richtige Standort für den Neubau. Darüber waren sich die Lokalpolitiker vor etwa eineinhalb Jahren weitgehend einig. Das Göppinger Architekturbüro Gaus & Knödler wurde im Oktober 2016 mit den weiteren Planungen beauftragt.

Doch offenbar hakt es bei dem Vorhaben. Eine entsprechende Nachfrage aus den Reihen der Grünen-Fraktion wies der Baubürgermeister Helmut Renftle in der Gemeinderatssitzung zwar mit Verweis auf die Tagesordnung zurück. Nach Informationen der NWZ hat man jedoch im Rathaus sowohl den Standort der Feuerwehr als auch des Polizeipostens noch einmal in Frage gestellt. Christian Gaus, geschäftsführender Partner des Architekturbüros Gaus & Knödler bestätigte, dass die Stadtverwaltung die weitere Planung des Vorhabens vorerst auf Eis gelegt habe, weil zunächst grundsätzliche Erwägungen getroffen werden müssten. Dazu gehöre beispielsweise die Frage, ob das Gebäude neben Polizeiposten und Feuerwehrmagazin auch das städtische Archiv beherbergen könnte, für das die Stadt seit längerem Räume sucht.

Weder die Stadtverwaltung noch der kommissarische Göppinger Feuerwehrkommandant Karlheinz Widmeyer wollten sich gestern dazu äußern, woran es hakt. Die Pressestelle der Stadt ließ lediglich verlauten, dass man nach den Osterferien den Göppinger Gemeinderat über die Lage und die derzeitigen „konzeptionellen Überlegungen“ der Stadt unterrichten werde.

Wie aus Gemeinderatskreisen verlautete, soll aber offenbar auch der Plan aufgegeben werden, den Polizeiposten und die Feuerwehr weiterhin an einem Standort unterzubringen. Dafür wären nämlich langfristige Mietverträge über die Polizeiflächen nötig, was die zuständige Behörde aber offenbar ablehnt. Auch dazu hält sich die Stadt bedeckt: „Ob unsere Vorstellung, Polizei und Feuerwehr in Jebenhausen gemeinschaftlich unterzubringen, weiterverfolgt werden kann, wird noch geprüft. Hierbei spielen die damit verbundenen Kosten und langfristige Nutzungsmöglichkeiten eine große Rolle.“

Architekt Christian Gaus sagt, die bisherigen Planungen seines Büros hätten eine Art „modulares Konzept“ vorgesehen, das heißt, dass die für Feuerwehr und Polizei vorgesehenen Gebäudeteile auch alleine funktionieren würden. Außerdem sei der Bau auch ohne die Magazin-Räume im Untergeschoss denkbar.

Derzeit ist die Feuerwehr in dem Stadtbezirk mit gut 4000 Einwohnern im ehemaligen Rathaus untergebracht. Dort ist auch der Polizeiposten mit vier Beamten angesiedelt. Bei einem Brand im Magazin vor gut drei Jahren wurden mehrere Fahrzeuge zerstört oder beschädigt. Dennoch wurde das Feuerwehrhaus wieder hergerichtet – mit der festen Absicht, bald mehr Platz und bessere Bedingungen für den Löschzug zu schaffen.