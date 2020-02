Seit Mittwoch zehn Uhr hat die Bahn die Kapazitäten des Stuttgarter Hauptbahnhofs wieder etwas erweitert. Von den 16 Gleisen des Kopfbahnhofs fallen jetzt nur noch die Gleise 9 und 10 aus. Dies bedeutet, dass einige Verbindungen weiterhin nicht über den Hauptbahnhof abgewickelt werden. Davon ist auch das Filstal betroffen. Die Interregio-Züge nach Ulm und Friedrichshafen, die auch in Göppingen und Geislingen halten, starten und stoppen weiterhin in Esslingen.

Umsteigen in Plochingen oder Esslingen

Fahrgäste aus Stuttgart sollten also mit Regionalbahnen, zum Beispiel nach Tübingen, oder mit der S-Bahn, die wieder im Takt ist, nach Esslingen oder Plochingen fahren um in den Regionalexpress zu steigen. Wer aus dem Filstal nach Stuttgart will, muss in Esslingen oder Plochingen auf Regionalbahnen oder die S-Bahn umsteigen. Die von Go-Ahead betriebenen Regionalbahnen, die bis Ulm fahren oder aus Ulm kommen, sind jetzt wieder an den Stuttgarter Hauptbahnhof angeschlossen.

Von Geislingen nur bis Plochingen

Die Regionalbahnen von und bis Geislingen fahren indes nur bis und ab Plochingen. Dort müssen die Fahrgäste in andere Regionalzüge und S-Bahnsteigen umsteigen. Es gehe darum möglichst leistungsstarke Kapazitäten anzubieten, sagt ein Bahnsprecher. Wie lange das Notfallkonzept nun gilt ist offen. Schon am Donnerstag könne sich der Ablauf wieder ändern. Der Sprecher räumt ein, dass nicht einmal alle online angebotenen Fahrgastinformationen ständig aktualisiert sind.