Führung Bonatz trifft Mörike

Göppingen / SWP

Am Samstag, 7. Juli, um 14.30 Uhr nimmt Stadtführerin Maria Skaroupka Interessierte mit zu einem unterhaltsamen Rundgang durch das Mörike-Gymnasium, bei dem der Namensgeber der Schule auf den Architekten trifft.

In der „Perle aller Göppinger Schulhäuser“ treffen sie aufeinander: Der schwäbische Dichter Eduard Mörike und der Stuttgarter Architekt Paul Bonatz. Sie kommen ins Gespräch, finden Gemeinsamkeiten in ihrer Denkweise, spüren aber auch Gegensätze. Literatur und Architektur werden lebendig, wenn Treppenhäuser, alte Brunnen, ja sogar Fliesen zu erzählen beginnen. Treffpunkt und Anmeldung im ipunkt im Rathaus. Die Kosten betragen für Erwachsene fünf Euro; Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten sind frei. Weitere Informationen gibt es unter Tel. (07161) 650-4444 und per E-Mail ipunkt@goeppingen.de.