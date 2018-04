Versicherung Fliegerbombe Göppingen: Wer bei möglichen Schäden zahlt

Göppingen / Susann Schönfelder

Am Sonntag wird eine vermutete Fliegerbombe in Göppingen geborgen. Bei Schäden springt die Versicherung ein – in der Regel.

Am Sonntag läuft in Göppingen eine groß angelegte Evakuierung: 2600 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, damit eine vermutete Fliegerbombe auf der Baustelle der Energieversorgung Fils­tal (EVF) an der Großeislinger Straße freigelegt und im Falle eines Falles auch entschärft beziehungsweise kontrolliert gesprengt werden kann. Natürlich besteht auch die Gefahr einer ungewollten Zündung.

Doch was passiert, wenn Fenster zu Bruch gehen oder gar ein Dachstuhl brennt? Wer bezahlt die Schäden einer möglichen Explosion? „Sollte die Bombe gesprengt werden müssen, würden viele Schäden von den Versicherern übernommen“, gibt ein Sprecher des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit Sitz in Berlin Entwarnung. Zwar seien nach den unverbindlichen Musterbedingungen des GDV für die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung Schäden, die auf Kriegsereignisse zurückgehen, vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Und die Detonation einer Weltkriegsbombe sei nach Ansicht vieler Experten die Folge eines Krieges – auch wenn der Zweite Weltkrieg schon vor mehr als 70 Jahren zu Ende ging.

Aber: Die Versicherungsunternehmen sind nicht an die Musterbedingungen des GDV gebunden. „In der Vergangenheit haben die Versicherer solche Schäden immer übernommen. Dem GDV ist kein Fall bekannt, bei dem Versicherer einen solchen Schaden nicht reguliert hätten“, beruhigt der Sprecher Anwohner, die am Sonntagmorgen mit einem mulmigen Gefühl ihre eigenen vier Wände verlassen.

Zuletzt gab es 2012 Schäden nach der Detonation einer Weltkriegsbombe. Damals musste der Kampfmittelbeseitigungsdienst eine Fliegerbombe in München kontrolliert sprengen. Die Explosion brachte Fensterscheiben zum Bersten, einige Dachstühle standen in Flammen. „Die Schäden wurden dabei von den Versicherern übernommen“, sagt der Sprecher des GDV.

Sollten Teile des Gebäudes, also Mauern, Dächer oder Türen beschädigt werden, ersetzt die Gebäudeversicherung die Schäden. Auch Fenster, die bei einer Druckwelle kaputtgehen, wären ein Fall für die Gebäudeversicherung. Sollte eine Explosion Schäden in einer Wohnung anrichten, also Inventar in Mitleidenschaft gezogen werden, müsste die Hausratversicherung einspringen.

Auto außerhalb der Zone parken

Und wie sieht es mit dem Auto aus? „Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte sein Auto außerhalb der Evakuierungszone parken“, empfiehlt der Sprecher des Verbands. Die Stadt Göppingen hat die Bewohner jedoch nicht explizit dazu aufgefordert. Im Falle eines Falles wären die Schäden bei einer möglichen Explosion über die Teilkaskoversicherung abgedeckt.

Im Evakuierungsgebiet sollen sich am Sonntag, 22. April, ab 7 Uhr keine Menschen mehr aufhalten. Die ersten Straßen werden bereits ab 6.30 Uhr gesperrt. Alle Bereiche innerhalb dieses Gebiets sind ab diesem Zeitpunkt gesperrt, beispielsweise das Haus der Jugend. Die außerhalb liegenden Bereiche, zum Beispiel die Stadthalle oder der Ort der Vielfalt, sind frei zugänglich. Sollte bei einer möglichen Explosion dennoch jemand verletzt werden, würde eine private Unfallversicherung zahlen.