In Börtlingen kann sich etwa die Hälfte der Eltern vorstellen, ihren Nachwuchs unter freiem Himmel betreuen zu lassen – idealerweise schon ab nächstem Frühjahr in der Nähe der Grundschule. 23 Mal „ja“, acht Mal „eventuell“ und 35 Mal „nein“: Das ist das Ergebnis einer Umfrage zum geplanten Natur- oder Waldkindergarten, die das Börtlinger Rathaus unter den Eltern am Ort durchgeführt hat. Bis zur Sitzung des Gemeinderates am ...