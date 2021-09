Deutschland in den 1960er-Jahren: Das Auto ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Überall. In Innenstädten, auf Autobahnen. Auch in der Stuttgarter Straße in Göppingen kommt Märklin nicht mehr an den Autos vorbei, 1967 geht es los: Die Autorennbahn Märklin Sprint kommt auf den Markt. Zu Beginn ge...