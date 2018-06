Göppingen Beratung rund um Teilhabe

Göppingen / SWP

Seit Anfang diesen Jahres wird unter dem Namen Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) bundesweit ein Netzwerk von rund 400 Beratungsangeboten zu allen Fragen der Rehabilitation und Teilhabe aufgebaut. Die seit Mai aktive EUTB Göppingen zieht zum 2. Juli in ihre eigenen Räume in der Willi-Bleicher-Straße 1 (Schillerbau) in Göppingen und ist dann unter Tel. (07161) 8082830, per Mail unter info@eutb-goeppingen.de und auf ihrer Webseite eutb-goeppingen.de erreichbar. Die Beratung sei kostenfrei, neutral und unabhängig.