Veranstaltung Bellino-Party: Das große Wiedersehensfest in der Chapel

Göppingen / Constantin Fetzer

Die Vorbereitungen laufen: Am ersten Weihnachtstag steigt in der Chapel im Stauferpark auf ein Neues die seit vielen Jahren beliebte Bellino-Party. Los geht’s um 21 Uhr.

Das siebenköpfige Vorbereitungsteam des Vereins Fabrik für Kunst und Kultur hatte in der vergangenen Zeit viel zu tun, damit nächste Woche alles bereit ist. Und auch in diesen Tagen geht die Arbeit nicht aus. Das Team wird darum von Freiwilligen unterstützt. Mehr als ein Dutzend Helfer bereitet zurzeit alles vor: Vor dem ehemaligen Altarbereich wird eine lange Bar aufgebaut, die Licht- und Tontechnik muss eingerichtet werden, so dass die acht DJs am 25. Dezember für Stimmung sorgen können. Gefeiert wird auf zwei Ebenen: In der Chapel selbst sowie einen Stock tiefer in der Krypta. Bei der Party sind es gut 40 Leute, die als Helfer im Einsatz sind – unter anderem auch vom Göppinger Skateverein. Zum dritten Mal findet die Bellino-Party wieder in der Chapel statt. Zwischenzeitlich musste das Event in die benachbarte Werfthalle umziehen, da die ehemalige Kapelle der in Göppingen stationierten US-Soldaten wegen Brandschutzmängeln geschlossen war.

Mit den Einnahmen aus der Veranstaltung finanziert der Verein sein nichtkommerzielles Programm. So bringt das Fest nicht nur alte Freunde wieder zusammen, sondern fördert gleichzeitig neue Bands, Künstler, Musikrichtungen und vieles mehr.

Der Vorverkauf für die Bellino-Party hat bereits begonnen. Karten für 13 Euro gibt es im i-Punkt Göppingen, in der Gaststätte Treff und am Heiligen Morgen um 9.30 Uhr vor dem Helmle. Der Verein weist darauf hin, dass es an der Abendkasse nur ein begrenztes Ticket-Kontingent (15 Euro pro Karte) gibt. Einlass ist ab 18 Jahren.