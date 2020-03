Strahlende Augen bei Bella Kraus und Ehemann Michael alias „Mimi“. Der 36-jährige Handballer und seine 29-jährige Gattin, die bei Instagram und Youtube zusammen auf über eine Million Fans kommen, wollen im Göppinger Stauferpark mit einer innovativen neuen Sport- und Freizeiteinrichtung für Kinder und Familien durchstarten.

Der „NiceNinja Parcours“ mitsamt Trampolinbereich wird das Projekt von Bella Kraus, die in Bezug auf ihren Erfolg in den sozialen Netzwerken nicht so gern das Wort „Influencerin“ hört, sondern sich als kreative „Content-Schöpferin“ versteht und bei dem Bauprojekt im Hintergrund von ihrem Mann unterstützt wird. „Wir haben einen Mietvertrag mit Frau Kraus“, bestätigt Wolfgang Traub von der IVW GmbH, die im Stauferpark Immobilien besitzt. Die Vereinbarungen mit den bisherigen Mietern in der „Hangar-Halle“ des ehemaligen Flugplatzes der US-Streitkräfte stünden unmittelbar vor dem Auslaufen, heißt es. Wohnmobile, Boote und ein Helikopter, die sich momentan noch in der Halle befinden, müssten noch im Frühjahr neu untergebracht werden, wobei man jedoch bereits über Alternativen im Stauferpark spreche und kein großes Problem sehe, so Traub. Außerdem werden Teile der Halle von verschiedenen Gewerbebetrieben als Lager genutzt.

Bei dem Projekt haben sich die Bloggerin und der Handballprofi von der TV-Show „Ninja Warrior“ inspirieren lassen. Es geht darum, einen Parcours aus Hindernissen mit Kraft, Geschicklichkeit und Durchhaltevermögen zu meistern. Solche Anlagen orientieren sich am Vorbild der Sportart „Parkour“, bei der Hindernisse in einem urbanen Rahmen zu überwinden sind.

Baurechtliche Umwidmung

Losgehen könnte es nach Vorstellung der Initiatoren Ende September oder im vierten Quartal. Die Vorarbeit mit Architekten und Fachplanern läuft bereits auf Hochtouren, und kommende Woche sind erste Entwürfe zu erwarten, die dann mit einem Brandschutzkonzept auch zügig beim Rathaus eingereicht werden dürften. Zu den Voraussetzungen gehört unter anderem eine baurechtliche Umwidmung von der Lagerhalle zur Sportstätte mit Event-Bereich. „Wir wollen Freizeitwert in die Stadt holen“, heißt es von der Familie Kraus, die selbst drei Kinder im Alter von fünf, zweieinhalb Jahren und zehn Monaten hat. „Die Idee ist über längere Zeit gereift, und nach zwei Jahren Suche haben wir jetzt eine passende Location gefunden“, erklärt Mimi Kraus. In Kontakt mit der Ninja-Szene war der Sportler erstmals durch seine Teilnahme an der TV-Sendung „Catch“ vor einigen Jahren gekommen.

Die Kinder immer im Blick behalten

Die Halle mit etwa 1500 bis 1800 Quadratmetern Fläche hält er für „übersichtlich“ genug, damit die Eltern ihre Kinder im Parcours immer im Blick behalten können. Flächen für Gastronomie und Events wie Kindergeburtstage würden gegebenenfalls noch dazu kommen, wobei sich je nach Planung am Ende eine bis zu siebenstellige Investition ergeben könnte.

Unbedingt vorgesehen sind ein Spielbereich für Kleinkinder sowie verschiedene Schwierigkeitsgrade auf dem Hindernis-Parcours, der etwa ab einem Alter von sechs bis acht Jahren nutzbar sein soll – alles natürlich mit entsprechenden Fangnetzen und Matten. Gefragt seien vor allem Klettern, Geschicklichkeit und „Mobility“, wobei die klassische Hüpfburg wohl in anderer Form Platz finden wird. Ein Feld für die trendige Sportart „Dodgeball“ könnte ebenfalls eingeplant werden. Klar ist derweil, dass die Hindernisse austauschbar sein werden, um immer wieder Neues zu bieten. Außerdem darf die Internet-Fangemeinde von Bella Kraus mit darüber abstimmen, was genau angeschafft wird. Einer gesunden Ernährung, wie sie auch in den Postings der 29-Jährigen immer wieder im Mittelpunkt steht, ist ebenfalls eine tragende Rolle zugedacht.

Weiteres Projekt von Mimi Kraus

Mimi Kraus tüftelt zudem an einem weiteren sportlichen Vorhaben in der Stauferstadt. Es steht unter dem Arbeitstitel „Nice Athletic Club & Gym“ und befindet sich nicht in räumlicher Nähe zum Stauferpark. Gemeinsam haben die beiden Projekte lediglich den Namen „Nice“ und den Charme von industriellen Gebäuden. Im Sportstudio hat jedoch Mimi Kraus die Federführung und setzt dabei auf die erste ­„CrossFit-Box“ in Göppingen. Die Rede ist von einer Trainingsmethode, die Elemente von Gewichtheben, Sprinten, Eigengewichtsübungen und Turnen verbindet. Dies wird so ambitioniert betrieben, dass es sogar als Wettkampf stattfindet.

Für die letzten Jahre seiner Karriere und die Zeit danach verspricht sich Mimi Kraus von beiden neuen Locations jedenfalls eine potenzielle Anziehungskraft über Göppingen hinaus.