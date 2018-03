Göppingen Belagsarbeiten in der Mozartstraße

Belagsarbeiten in der Mozartstraße

Göppingen / SWP

Aufgrund der Wettersituation der vergangenen Tage hat sich der Einbau der Deckschicht in der Mozartstraße in Göppingen verzögert. Nach ­aktuellem Stand der Wetterprognose beginnen am heutigen Freitag, 23. März, die Fräsarbeiten mit halbseitiger Sperrung, der Verkehr läuft weiter, teilt die Stadtverwaltung Göppingen mit.

Am Montag, 26. März, geht es dann unter Vollsperrung der Straße mit dem Einbau der Deckschicht auf dem Wilhelm-Busch-Weg und dem nördlichen Teil der Mozartstraße bis zur Kreuzung Eberhardstraße weiter. Am Dienstag folgt der Belag auf der kompletten Mozartstraße bis zur Reuschstraße. Am Mittwoch soll die Straße wieder freigegeben werden und die Umleitung aufgehoben werden.