Ein 77-jähriger Mann stürzte am Samstagabend von einem Anhänger und verletzte sich schwer. Der Mann wollte gegen 20.10 Uhr in Eschenbach einen Gabelstapler von einem Anhänger abladen. Dabei setzte sich nach Angaben der Polizei das Arbeitsgerät plötzlich in Bewegung und rollte rückwärts. Eine Staplergabel erfasste den Mann und schleuderte ihn vom Anhänger. Der 77-Jährige stürzte aus geringer Höhe auf den Asphalt. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.