Freizeit Göppinger Freibad-Saison startet früher

Das Spaß- und Nichtschwimmerbecken wird nicht ganz bis zum Saisonstart am Dienstag fertig. Doch wer sich traut, kann im Schwimmerbecken direkt vom Winter in die Badesaison springen. © Foto: Staufenpress

Göppingen. / Von Arnd Woletz

Novum für Göppingen: Bereits ab 3. April können sich hartgesottene Schwimmer im Freibad die Badehose überstreifen.

Vor wenigen Tagen im Göppinger Freibad: Ein eisiger Ostwind zieht über die noch winterbraune Wiese. Annkathrin, George, Pascal und Tobi halten Winterschlaf. Sie stecken in vier Metallkästen mit kleinen Rolltoren, die auf dem riesigen Gelände verteilt sind. Drauf stehen jeweils die Namen. Freibad-Mitarbeiter haben die Mäh-Roboter so getauft. Die Geräte werden demnächst wie von Geisterhand gesteuert jede Nacht ausrücken und dafür sorgen, dass die Liegewiese stets kurz gehalten ist.

Doch noch ist das kein Thema. Noch wuseln Scharen von Handwerkern, den Kopf meist unter Wollmützen verborgen, zwischen den Bassins umher. Am leeren Nichtschwimmerbecken tauschen drei Fließenleger-Kolonnen abgeplatzte Kacheln aus. Die große Sprudelliege wird saniert, sie ist unter einem beheizbaren Gerüstdach eingepackt. Es war in den vergangenen Tagen zu kalt für diese Arbeiten unter freiem Himmel, sagt Thomas Jaeger, Bäderbeauftragter der Göppinger Stadtwerke. Der Fliesenleger nickt.

Auch der legendäre Steinfrosch im Kleinkindbecken trägt noch ein Plastikkleid. Ganz in der Nähe bessern Bauarbeiter mit dampfendem Asphalt einen Weg aus. Kaum zu glauben, dass hier in wenigen Tagen die ersten Unentwegten ins Wasser springen sollen. Denn das Freibad öffnet seine Pforten in diesem Jahr unmittelbar nach Ostern, am 3. April, pünktlich um 8 Uhr morgens – und damit viele Wochen früher als die übrigen Bäder im Landkreis.

Für die Freibad-Crew und die beauftragten Handwerker bedeutet das: Gas geben. Immerhin sorgt der Winterfrost jedes Jahr für Fliesenschäden in einer Größenordnung von 40 000 bis 60 000 Euro. Das ist immer viel Arbeit – und die muss dieses Jahr unter Zeitdruck erledigt werden. „Das Schwimmerbecken hat Priorität“, sagt Jaeger. „Das wird am Dienstag auch bereit sein“, verspricht er. Das betriebseigene Blockheizkraftwerk wird derzeit einem Härtetest unterzogen, um die Wassermassen auf Temperatur zu bringen. 24 Grad werden angepeilt. Sollte es bis Dienstag noch Nachtfröste geben, könnte es sein, dass ein oder zwei Grad fehlen, meint Jaeger. „Mehr als heizen geht halt nicht“.

Er ist sicher: Die Schwimmer werden kommen, egal wie kalt es draußen ist. Dafür haben die Mitarbeiter eigens ein Umkleidezelt mit Infrarot-Heizern aufgestellt. Auch für die Stadtwerke ist dieser ungewöhnlich frühe Saisonbeginn Neuland, räumt der Bäderchef ein. Leider hat der Winter viel Ausdauer bewiesen und einige Arbeiten verzögert. Deshalb wird das Nichtschwimmer- und Spaßbecken wohl einige Tage später in Betrieb gehen.

Der Grund für den Blitzstart in die Badesaison: In den Barbarossa­thermen wird die „Badearena“ wegen Umbau nach Ostern geschlossen (siehe Infokasten). Dennoch: Der direkte Übergang vom Winterfrost zum Freibadspaß wird wohl kein Massenphänomen, das schwahnt dem Bäderleiter. Der Kiosk werde jedenfalls bald öffnen, verspricht er. Und es gibt auch Neues im Freibad: Statt einem Beachvolleyball-Feld stehen künftig zwei zur Verfügung, aufgefüllt mit frischem Sand. Das hat die Frühlings-Seidenbiene verursacht. Im vergangenen Jahr hat sich herausgestellt, dass diese geschützte Art, die ihre Nester in Sandkanäle baut, sich im Beachvolleyball-Feld pudelwohl fühlt. Deshalb haben die Stadtwerke für die Bienen, die sehr friedliebend sind, wie Thomas Jaeger betont, den alten Sand neben den Volleyballfeldern neu aufgetürmt. Nun hoffen alle, dass die Biene den Sandspielbereich verschont.

Immer mehr Nichtschwimmer

Und sonst? Einige alte Bäume mussten weichen – darunter eine mächtige Eiche. Sie war vom giftigen Eichenprozessionsspinner befallen. Gerodet wurde auch ein Großteil der verbliebenen Hecken, die sich früher um die Becken zogen. Dort stehen nun Zäune. Absperrungen gibt es auch am 4,50 Meter tiefen Sprungbereich. Das Risikobewusstsein ist bei manchen Badegästen gleich null, hat Jaeger beobachtet. „Hier springen manchmal auch Nichtschwimmer rein.“ Überhaupt: Die Anforderungen an die Wasseraufsicht sind gestiegen. Insgesamt nimmt die Quote der Nichtschwimmer zu, deshalb werden die Stadtwerke an Pfingsten eigens einen Schwimmkurs anbieten. Am Dienstag beginnt für die acht Fachangestellten auf jeden Fall eine stressige Saison.

Die Schwimmmeister sollen sich auf die Becken konzentrieren. Für Rangeleien, Pöbeleien oder Belästigungen auf den Liegewiesen hat man wie schon in den vergangenen Jahren wieder einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, der an warmen Tagen patrouilliert. Denn mancher Hitzkopf schlägt über die Stränge, wenn es warm ist und viele Leute nah beieinander sind. „In Geislingen wurde ein Mitarbeiter angegriffen“,erzählt Jaeger.

Insgesamt hofft der Bäderleiter auf eine Saison mit schönem, konstantem Wetter und ohne Unfälle. Und wer weiß, vielleicht beschert der um vier Wochen verlängerte Sommer dem gut 80 Jahre alten Göppinger Freibad einen neuen Besucherrekord.