Ebersbach Bauunternehmung Wilhelm Retter stellt Insolvenzantrag

Ebersbach / Ingrid Zeeb

Für die Ebersbacher Baufirma Wilhelm Retter GmbH wird ein Investor gesucht. Insolvenzverwalter Menz ist zuversichtlich.

Die Ebersbacher Bauunternehmung Wilhelm Retter hat am 11. Februar beim Amtsgericht Ulm einen Insolvenzantrag gestellt. Jetzt wird nach einem Investor gesucht, der die GmbH und ihre rund 30 Mitarbeiter übernimmt. Es gibt bereits Interessenten.

Der Betrieb laufe bisher ganz normal weiter, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Konrad Menz. „Vorgefundene Bauvorhaben führen wir allesamt weiter“, so der Ulmer Rechtsanwalt. „Wir stehen mit den Auftraggebern und den Lieferanten im Kontakt. Und wir hoffen, in den nächsten Wochen einen Investor oder Kaufinteressenten zu finden, der Interesse hat, bei Retter einzusteiegen.“

Insolvenzverwalter zuversichtlich

Er sei zuversichtlich, dass es gelingt, denn die Struktur des Betriebs sei trotz einiger Probleme gut.

Vor Ort in Ebersbach, bei der Wilhelm Retter GmbH, war am Montag niemand zu erreichen, es meldete sich nur der Anrufbeantworter.

Als Gründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sieht der Insolvenzverwalter vor allem zwei Komponenten: „Zum einen einen gewissen Investitionsstau. Es ist in der Vergangenheit offensichtlich nicht gelungen, die nötigen Investitionen zu tätigen.“

Vor allem im Bereich der Baumaschinen habe er zwar funktionstüchtiges, aber relativ veraltetes Gerät festgestellt, so Menz. Punkt zwei sei, dass in der Vergangenheit der Marktanteil immer weiter abgenommen habe, weil andere Unternehmen bei Ausschreibungen die entsprechenden Gewerke günstiger hätten anbieten können.

„Die Firma hat einen guten Ruf, was ihre Arbeit angeht“, unterstreicht der Ulmer Anwalt. „Die Arbeitsqualität hat immer gestimmt. Und die Belegschaft zeichnet sich durch viele langjährige Mitarbeiter aus. Alles sehr gut ausgebilderte und langjährige Miatrbeiter.“ Diese Kombination aus gutem Ruf und gut ausgebildeter, langjähriger Belegschaft stimme ihn deshalb auch „hoffnungsfroh“, dass es gelingt, einen Investor zu finden.

Aktuell 30 Mitarbeiter

Auf der Homepage der Wilhelm Retter GmbH ist von „über 50 gewerblichen und kaufmännischen Fachkräften“ die Rede. Laut Konrad Menz zählt die Belegschaft aktuell rund 30 Mitarbeiter, was auch den zurückgehenden Marktanteil widerspiegele. In den 90er-Jahren hatte das Unternehmen sogar rund 120 Beschäftigte.

„Die Mitarbeiter bekommen ihr Gehalt“, versichert Insolvenzverwalter Menz: „Wir haben gleich am Anfang eine Betriebsversammlung gemacht und gefragt, ob die Belegschaft bereit ist, in vollem Umfang mitzuarbeiten. Das wurde bejaht, und so sind die Voraussetzungen gegeben, um weiterzuarbeiten.“

Um wieder konkurrenzfähig zu werden, müsste die Leistungspalette breiter aufgestellt werden, so der Anwalt. Optimal wäre ein Investor, der selbst noch ein oder zwei Bereiche mitbringt. Retter mache klassische Rohbau- und Betonierungsarbeiten sowie Tiefbau im Bereich von Kabelverlegungsarbeiten. Wenn es gelänge, beispielsweise mit Betonfertigteilen Synergien herzustellen, wäre das ein guter Punkt. Menz: „Es wäre gut, wenn die übernehmende Einheit größer wäre, um von der Personalstärke her auch größere Projekte anzugehen. Der ideale Investor wäre aus seiner Sicht ein Mitbewerber aus der Region, oder einer, der in der Region schon Aufträge hat und das Retter-Areal in der Strutstraße als Ausgangsbasis nehmen kann.

„Auftragsvolumen ausgedünnt“

In der boomenden Baubranche gebe es derzeit „nicht allzuviele Insolvenzen“, sagt Menz. Bei Retter seien einige Faktoren zusammengekommen. Das Auftragsvolumen sei ausgedünnt, weil man bei Ausschreibungen nicht zum Zuge kam. Ein Investor, der Aufträge mitbringt, sei optimal. Es gebe schon mehrere Interessenten, die an dem mittelständischen Unternehmen Interesse hätten. Aber es müsse alles erst genau geprüft werden: „Mitte oder Ende März werden wir mehr wissen.“