Handwerk Baumesse lockt Besucher in Scharen

Göppingen / Marie-Christin Zepf

Drei Tage lang haben sich in und um die Göppinger Werfthalle rund 100 Handwerker und Unternehmen bei der Messe „Bauen – Wohnen – Modernisieren“ präsentiert. Zahlreiche Besucher haben so die Gelegenheit genutzt, um sich allgemein über die Rahmenbedingungen einer Modernisierung oder eines Neubaus zu informieren – oder sich einfach nur inspirieren zu lassen, was zurzeit im Trend ist.

Das Gros der Besucher kam aber durchaus mit konkreten Fragen, um sich bei den Handwerkern und Dienstleistern direkt zu informieren oder sich in einem der Vorträge Impulse zu holen. „Wir sind zufrieden mit der Resonanz an unserem Stand“, sagt Jürgen Hofele vom gleichnamigen Stuckateurbetrieb in Donzdorf, der in der Zelthalle viele Fragen rund um Schimmel und Wärmedämmung beantwortet hat. Überhaupt war das Thema energetische Sanierungen an vielen Ständen ein sehr gefragtes: „Wir haben an allen Tagen, auch am Freitag bereits, gute Gespräche geführt“, berichtet Timm Engelhardt von der Energieagentur des Landkreises – vor allem deren Beratung und das Angebot der Energiesparchecks war bei vielen Besuchern ein Thema. „Die häufigsten Fragen kamen zum Thema Heizungsmodernisierung und allgemein zur energetischen Sanierung“, so Engelhardt.

Auch Andreas Kugler, von der die.haus.gmbh aus Göppingen ist allgemein zufrieden: „Wir konnten bereits viele konkrete Termine mit Kunden vereinbaren.“ Seit vielen Jahren bereits ist sein Unternehmen auf der Messe als Aussteller mit dabei und präsentiert sich den Besuchern. Die Lichtstube Weinberger dagegen war zum ersten Mal dabei: „Es kann natürlich immer mehr sein, aber wir sind mit den Gesprächen zufrieden“, sagt Inhaber Manfred Weinberger und ist allgemein durchaus guter Dinge bei seiner Premiere.

In dicke Jacken gepackt und mit Heizgeräten ausgestattet standen die Aussteller im Freigelände an ihren Ständen und beantworteten dennoch mit viel Engagement und Geduld die Fragen der Besucher. Überhaupt sind trotz widrigen und kalten Wetters in den vergangenen drei Tagen zahlreiche Interessierte in die Werfthalle gekommen. Für Kreishandwerksmeister Jürgen Schmid, der zugleich Schirmherr der Messe ist, zeigt die Resonanz der Aussteller, wie wichtig die Plattform ist. „Es ist wichtig, dass diese Präsentationsmöglichkeit erhalten bleibt, möglichst hier im Stauferpark“, sagt Schmid mit Blick auf den Eigentümerwechsel der Werfthalle und die noch offene Frage des künftigen Messestandorts. Die Nachfrage nach einer solchen Messe sei in jedem Fall gegeben, das zeigen die vergangenen drei Tage und die vielen Besucher, die in die Werfthalle gekommen sind. Auch Mario Bayer, Geschäftsführer der Agentur Staufen Plus, die die Messe veranstaltet, zeigt sich gestern zufrieden mit der Resonanz: „Uns ist wichtig, dass die Gespräche an den Ständen für die Aussteller effektiv und am Ende wirtschaftlich sind.“ Die erste Resonanz der Aussteller zeige, dass dies auch im elften Jahr der Messe gut gelungen sei und es sich sowohl für die Besucher, aber auch für die Betriebe gelohnt habe, mit dabei zu sein.