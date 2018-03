Schau Bauinfos von über 100 Ausstellern

Göppingen / SWP

Es ist die beste Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren, versprechen die Veranstalter: Auf der Ausstellung „Bauen – Wohnen – Modernisieren“ sind vom 16. bis 18. März mehr als 100 Experten mit dabei, die sich in und bei der Werfthalle in Göppingen als kompetente Ansprechpartner präsentieren. Ob Neubau oder Altbausanierung, ein Tapetenwechsel im Innenbereich oder die Umgestaltung des Gartens: Es werde ein bunter Mix aus verschiedenen Branchen, der sich den Besuchern hier auftut, berichtet Lisa Hartleb, Geschäftsbereichsleiterin der Agentur Staufen Plus, die für die Messe in und um die Werfthalle verantwortlich zeichnet.

Auch der Schirmherr der Messe, Kreishandwerksmeister Jürgen Schmid, weiß: „Die Messe ist eine sehr gute Gelegenheit, um mit den Handwerkern und Dienstleistern ins Gespräch zu kommen und sich von der Leistungsfähigkeit der Betriebe zu überzeugen.“ Die gesetzlichen Vorgaben zum Beispiel bei der energetischen Sanierung werden immer komplexer – die gut geschulten Handwerker können hier beraten und werden dies auf der Messe tun, weiß der Experte.

Auch wer sich Ideen und Inspiration für den nächsten Umbau holen möchte, ist hier richtig, denn die Themen sind vielfältig. Gleich mehrere Fenster- und Türenhersteller sowie die Polizei informieren beispielsweise über modernen Einbruchsschutz, aber auch die energetische Sanierung von Gebäuden ist weiterhin ein wichtiges Thema, das bei mehreren Gewerken und Ständen im Fokus steht. „Jedes Haus und jedes Projekt ist anders – darum sollte man einen Handwerks-Profi beauftragen, der mit viel Erfahrung und Fachwissen plant und realisiert“, sagt Jürgen Schmid.

Und: Jetzt ist eine gute Gelegenheit, in seine Immobilie zu investieren. Finanzierungsmöglichkeiten seien derzeit sehr gut. Über all das informieren die Experten an ihren Ständen sowie in zahlreichen Vorträgen. Gerade auch Themen, die bei vielen Bauherren nicht so bekannt sind, finden auf der Messe Beachtung. Auch für Umbau-Projekte gibt es Wertvolles zu erfahren. Denn clever bauen heiße meistens, langfristig Geld zu sparen.

Info Die Messe „Bauen – Wohnen – Moderni­sieren“findet in und um die Werfthalle im Stauferpark Göppingen, Manfred-Wörner-Straße 104, statt. Geöffnet: Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Kostenlose Parkplätze sind rund um die Werfthalle ausreichend vorhanden.