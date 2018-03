Baugebiet Bauherr ändert seine Pläne

Göppingen / Dirk Hülser

In die Debatte um das Neubaugebiet am Göppinger Galgenberg kommt Bewegung: Der Bauherr, die Schweizer Mühletal-Liegenschaften AG, hat neue Pläne präsentiert und diese am Dienstagabend auch schon einigen Fraktionen des Gemeinderats vorgestellt. Statt wie geplant 37 Wohnungen sollen nur noch 29 Einheiten gebaut werden, das obere der vorgesehenen drei Mehrfamilienhäuser soll durch zwei kleinere Gebäude ersetzt werden.

„Mit dem Aufreißen des oberen Riegels wollen wir Diskussionsbereitschaft zeigen“, sagte gestern der Mühletal-Sprecher Hubert Grosser. „Die Pläne sind aus der Diskussion heraus entstanden.“ Entsprechend den Vorschriften des Bebauungsplans hatte das Unternehmen im vergangenen Sommer Bauanträge eingereicht und erst Ende Februar erfahren, dass die Stadt am Galgenberg nun doch keine Mehrfamilienhäuser will. Diese widersprächen „dem Geist des Bebauungsplans“, argumentieren OB Guido Till und Baubürgermeister Helmut Renftle.

Deshalb sollte der Gemeinderat eine Veränderungssperre – also eine Art Baustopp – erlassen und den Bebauungsplan neu aufstellen. Doch diese Entscheidung ist erst einmal vertagt worden, in der vergangenen Woche bekam der Bauherr die Gelegenheit, seine Planungen vorzustellen. Nun also die Reaktion der Schweizer. „Wir haben schon morgens um sieben angefangen, neu zu planen“, berichtet Grosser. Anwohner hatten gegen die ursprünglichen Pläne protestiert und sich vor allem am oberen Gebäude gestört, dass im Norden des Hanggrundstücks wie ein Riegel wirke. Dieser ist in dem neuen Bauantrag nun aufgebrochen, vorgesehen ist ein Haus mit drei und eines mit sechs Wohnungen. „Das ist schon ein riesiges Entgegenkommen von uns“, findet Grosser und betont, damit bis an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren gegangen zu sein.

Seit Tagen wurde in der Stadt kolportiert, dass der Bauherr gar keine Mietwohnungen plant, obwohl dies versprochen wurde. Vielmehr sollten in den Gebäuden Eigentumswohnungen entstehen, die bereits im Internet angeboten würden. Grosser bestätigt, dass es die Internetseite gab: „Wir wussten davon nichts, die Firma musste das wieder herausnehmen.“ Mühletal werde die Gebäude en bloc an ein weiteres Unternehmen verkaufen, dass dann die Wohnungen vermietet. Der Makler, der nun die Eigentumswohnungen angeboten hatte, „hat einfach behauptet, er habe ein Mandat“, sagt Grosser.

Zufrieden ist Grosser mit den Besuchen bei den Fraktionen von SPD, Grünen und FDP, weitere Besuche sollen in der kommenden Woche stattfinden. „Es waren faire und sachliche Diskussionen“, berichtet er.

Unterdessen hat SPD-Fraktionschef Armin Ross angekündigt, für dieses Thema eine geheime Abstimmung zu beantragen. Nicht wegen seiner eigenen Fraktion: „Wir positionieren uns ja positiv, dass sich da oben was tut.“ Auch mit Blick auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr solle aber verhindert werden, dass Druck auf einzelne Stadträte und Abweichler ausgeübt wird – sowohl von Anwohnern als auch von der Stadtverwaltung.

Info Der Gemeinsame Ausschuss des Gemeinderats berät heute ab 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Göppinger Rathauses über den Bebauungsplan und die Veränderungssperre.