Wohnen Baugebiet Freihof bald auf der Agenda

Faurndau / Arnd Woletz

Die Sozialdemokraten im größten Stadtbezirk wollen die künftige Bebauung „Im Freihof“ beschleunigen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nach Ansicht von SPD-Stadträtin Thea Stephan könne sich dort in günstiger Innenortslage ein kleines, aber sehr attraktives Baugebiet entwickeln. „Das entspricht auch unseren Vorstellungen von nachhaltiger Stadtentwicklung“, so Bezirksbeirat Herbert Schweikardt, „weil sich dort der Flächenverbrauch in Grenzen hält“.

Das zielt offenbar auf die umstrittenen Pläne der Stadtverwaltung ab, in unmittelbarer Nähe, im Bereich Dittlau, etwa 800 Wohneinheiten zu errichten. „Die Faurndauer SPD fordert schon lange, dass zunächst Baulücken geschlossen werden müssen, bevor wertvolles Ackerland zur Erschließung von Wohnbebauung freigegeben wird“, betonen die SPD-Mitglieder. Die Sozialdemokraten wollen laut Mitteilung darüber nachdenken, ob „Im Freihof“ eine stärkere Verdichtung sinnvoll und verantwortbar ist. Damit stoßen sie beim Baubürgermeister Helmut Renftle auf offene Ohren.

Die Stadt sei schon länger an der Entwicklung dran. Ein Büro sei beauftragt worden, ein städtebauliches Konzept zu entwickeln. Ziel sei, eine Verdichtung hinzubekommen sowie die Möglichkeiten und Konsequenzen für das Gebiet aufzuzeigen. Noch vor der Sommerpause werde die Stadt das Thema in den Bezirksbeirat bringen und mit der Öffentlichkeit diskutieren, kündigte Renftle gestern an. Auch die geforderte Sanierung und Erweiterung des Kindergartens „Im Freihof“ werde innerhalb der Verwaltung vorangetrieben. Noch fehle die Feinabstimmung.