Baugebiet Baugebiet Dittlau: Kritik an den Zahlen der Region

Faurndau / NWZ

Die Bürgerinitiative, die eine Bebauung des Gebiets Dittlau südlich von Faurndau verhindern will, legt nach. In einem weiteren offenen Brief an den Technischen Direktor der Region Stuttgart, Thomas Kiwitt, empfiehlt die „Schutzgemeinschaft Dittlau“, die dem Baugebiet zugrunde liegende Bedarfsermittlung für Wohnraum in Göppingen zurückzuziehen, „damit die weiteren Planungen für das Dittlau gestoppt werden können und unserer Stadt weitere unnötige Kosten erspart bleiben“. Die Bedarfsermittlung der Region, die den bisherigen Gemeinderatbeschlüssen und Bürgerinformationen zugrunde liegt, basiere auf fehlerhafter Zahlenermittlung und einseitiger Argumentation. Eine Risikobetrachtung fehle. Insgesamt erscheint die Bedarfsermittlung „unseriös“, schreibt die ­Bürgerinitiative.

Die Bürgerinitiative hat erhebliche Zweifel daran, dass der Bedarf nach Bauland wirklich so groß ist, wie die Stadtverwaltung behauptet, um das Gebiet für bis zu 2000 neue Einwohner politisch zu rechtfertigen. In dem fünfseitigen Schreiben zählt die Bürgerinitiative akribisch auf, welche statistischen Fehler begangen worden sein sollen.

Zum einen bezweifelt die Schutzgemeinschaft nach wie vor, dass jede nach Göppingen zuziehende Arbeitskraft eine eigene Wohnung braucht. Das widerspreche auch den eigenen Berechnungsunterlagen der Region, die allgemein von 2,15 Einwohnern je Wohneinheit ausgeht.

Außerdem glaubt die Initiative, dass die Region für den Zeitraum bis 2035 falsche statistische Zahlen für die angehenden Rentner einerseits und neue Erwerbstätige andererseits anwendet. Allein dies bedeutet nach Berechnungen der Bürgerinitiative etwa 1000 Wohnungssuchende weniger. Außerdem gehe die Region von falschen Annahmen über Pendlerverhalten und den künftigen Fachkräftemangel aus.

Die Schutzgemeinschaft bezieht sich von Anfang an auf eine Studie der L-Bank, die dem Kreis Göppingen einen „entspannten Wohnungsmarkt“ bescheinigt. In dem aktuellen Schreiben rechnen die Bürger vor, warum das durchaus auch für Göppingen gelten kann.

Insgesamt kommt die Initiative zu einem diametral anderen Ergebnis als die Region und die Stadtverwaltung: Statt der prognostizierten 4600 Wohneinheiten bis zum Jahr 2030 blieben lediglich 500 bis 900 Wohneinheiten übrig, also lediglich etwa ein Fünftel, glaubt die Bürgerinitiative. Selbst die Studie, die die Stadt bei der Firma Empirica selber in Auftrag gegeben hat, komme zu einem Bedarf, der lediglich ein Drittel betrage, so die Bürgerinitiative in dem Brief.