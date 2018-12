Projekt Bau des Christophsheim liegt im Zeitplan

Göppingen / SWP

Der Neubau des Christophsheims für 96 Bewohner in der neubenannten Straße „Am Hohenstaufenblick“ sowie die Umbaumaßnahmen auf dem Campus liegen im Zeitplan. Im Juli 2019 soll der Einzug in dem zweiflügligen Neubau mit acht Wohngruppen für jeweils zwölf Bewohner sein, teilt das Christophsbad mit. Das Projekt östlich des Klinikgeländes kostet 15 Millionen Euro. Für eine bessere Unterscheidung soll in Zukunft von „Christophsheim – Am Hohenstaufenblick“ sowie „Christophsheim – Am Park“ gesprochen werden. „Wir entwickeln unseren hochwertigen Standard für Neubauten ständig weiter, die Ausstattung der Christophsheim-Gebäude wird sich an der neu erstellten psychiatrischen Station PSY 4 im Haus 22 orientieren“, betonte Oliver Stockinger, Geschäftsführer des Christophsbads. Zu jeder der acht Wohngruppen werde auch ein rollstuhlgerechtes Zimmer gehören. Die Essensausgabe wird nicht mit Tabletts, sondern im Schöpf-System erfolgen und zum Teil in Buffet-Form. „Damit haben wir das neue Pflege- und Betreuungskonzept für mehr Selbstständigkeit der Bewohner aufgegriffen“, erklärte Dagmar Jungblut-Rassl, Leiterin des Christophsheims. Alle Zwölfer-Gruppen könnten nach Bedarf offen oder beschützend geführt werden.

Das integrierte inklusive Café biete Mitarbeitern sowie externen Besuchern eine neue Möglichkeit zum Mittagessen, Plauschen und Pause machen. Mit Beamer und Leinwand ausgestattet, könnten im Café auch Kinoabende und Public-Viewing-Events umgesetzt werden. Die bestehenden Gebäude werden mit entsprechendem Standard umgebaut.

Das Christophsheim setzt ein personenzentriertes, im Christophsheim weiterentwickeltes Pflege- und Betreuungskonzept ein, dessen Doppelbedeutung sich in seinem Namen „Achtung“ widerspiegelt, heißt es in der Pressemitteilung des Göppinger Christophsbads. Ausgehend von den Leitsätzen des Christophsbads und des Christophsheims beziehe „Achtung“ alle Beteiligten am Pflege- und Betreuungsprozess – als lernende Gemeinschaft – ein. Die Grundhaltung, die Strukturen und die Methoden des Konzeptes orientierten sich dabei an der personenzentrierten Haltung Carl Rogers und der sozialen Einzelfallhilfe (Social Case-Work).