Sport Barbarossa Berglauf: Sonntags mit mit AST üben

Göppingen / swp

Auch 2019 gibt es wieder das vom AST Süßen und dessen Trainer Uli Kielkopf geplante Sonntagstraining zum 9. Barbarossa Berglauf, der dieses Jahr am Sonntag, 5. Mai, stattfindet. An acht Wochenenden gibt es vor dem Berglauf gemeinsame Trainingsmöglichkeiten, wie jedes Jahr wird zwei Wochen vor dem Berglauf ein Kennenlernen der Originalstrecke angeboten. An diesem Termin (Ostermontag, 22. April) können auch interessierte Läufer teilnehmen, die nicht das komplette achtwöchige Training mitmachen, erläutert Kielkopf. Auch Läufer-Gäste seien herzlich willkommen (kostenlos).

„Macht mit an der Vorbereitung und natürlich auch am Barbarossa Berglauf“, appelliert Uli Kielkopf vom AST Süßen. Gelaufen wird in drei Gruppen – je nach Fitness der Teilnehmer. Gruppe 1 wird trainiert von Carmen Thiel und Uli Kielkopf. Gruppe 2 wird trainiert von Sylvia Weber und Frank Anders. Gruppe 3 wird trainiert von Dieter Pflüger und Martin Weber. Trainingsbeginn ist am Sonntag, 10. März, 9 Uhr am Wanderparklatz Staufeneck.

Weitere Termine mit zum Teil wechselnden Strecken sind am 17., 24. und 31. März, sowie am 7., 22 und 28. April.

Am 14. April starten die Teilnehmer als Test bei einem Halbmarathon in Lichtenwald, bevor am 5. Mai dann das große Ziel, der Barbarossa Berglauf, auf die Teilnehmer wartet.

Die Dauer der Lauftreffs liegt zwischen 1:40 Stunden und 2:15 Stunden. Uli Kielkopf bietet zudem einen kostenlosen Einsteigerkurs an: „Laufen macht Spaß“ heißt es am Mittwoch, 27. März, 3. April und 10. April jeweils um 18 Uhr in der neuen Kultur- und Sporthalle Süßen.

Info Anmeldung und Infos zum Sonntagstraining (mit Treffpunkten) unter www.ast-suessen.de oder www.barbarossa-berglauf.de.