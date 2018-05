Spektakel Bärenstarke Eisenmänner aus dem Mittelalter

In vollem Galopp und mit spektakulärer Feuershow faszinierten die Ritter beim Stauferspektakel das Publikum, das wieder in Scharen in den Göppinger Stauferpark geströmt war. © Foto: Giacinto Carlucci

Göppingen / Sabine Ackermann

Was gibt es Schöneres, als nach getaner Arbeit im Whirlpool von anno dazumal den Tag im dampfenden Badewasser ausklingen zu lassen? Bei Kerzenschein Met oder Bier trinken, ein bisschen quatschen und einfach Spaß haben. „Super genial, fünf Sterne“, loben Jörg und Angela, die wie der Rest direkt von gegenüber aus dem Falknerlager kommen. Ganz ohne Scheu, offen und fröhlich genießen sie das duftende Bad im „Zuber der Wölfin“.

„Bei uns gibt es keine gemischten Wannen“, betont Matthis, der Zuberknecht, der beim Wechseln des Wassers ganz schön zu schleppen hat. So vermietet die Wölfin ausschließlich an Personen, die sich untereinander kennen und auch zusammen rein wollen. Bis zu eineinhalb Stunden kann man das wohltuende Nass buchen, das quasi „unterm Hintern“ per Feuer auf Wohlfühltemperatur gebracht wird. Wer allerdings von den Marktbesuchern ungefragt und allzu neugierig die Treppe zum Badebottich erklimmt, geht im besten Fall gut gewässert seines Weges.

Neben den Massagen, die sie bekommen, erfahren die Gäste im und außerhalb des Wassers allerlei über die Körperkultur der Menschheitsgeschichte, Werkzeuge der Bader-Chirurgie sowie die Tätigkeiten, die ein sogenannter „Arzt der kleinen Leute“ im Mittelalter ausgeführt hat.

Für die Familie Chudziak aus Esslingen wäre dieses nasse Vergnügen angesichts der Enge nichts. Drei Generationen, vierzehn Personen – und alle sind sie mittelalterlich gewandet. Selbst die zwei Jüngsten, Mara und Mia, tragen Kleider aus beigem Leinen, das ihre roten Zöpfe in der Sonne noch mehr zum Leuchten bringt. „Wie putzig“, bekommen die dreijährigen Zwillinge immer wieder zu hören. Apropos Mode: Wer beim Schlendern über den Markt schaut, was im Stauferwald gerade en vogue ist, dem fällt ins Auge, dass die wenigsten zur Oberschicht gehören wollen, reiche Burgfräulein oder edler Ritter sind kaum zu sehen. Auch das ist authentisch, die Mehrheit bestand damals aus rechtschaffenen Bauern und Handwerkern oder vielleicht dem Gesinde des Herzogs Adalbert von der Teck (1189).

„Unserem Haufen liegt eher das einfache Volk mit seinem Leben und Leiden am Herzen“, verrät der „Leibarzt“ des Lagers „Veluptes tectorum“, der sich im echten Leben der Ganzheits- und Naturmedizin als Dr. Ralf Hertle verschrieben hat. Die Gruppe macht unter anderem Kochen nach mittelalterlichen Rezepten erlebbar oder zeigt Handwerkstechniken des täglichen Gebrauchs mit Stoff, Leder, und Holz.

Mittlerweile wird es langsam dunkel und alles wartet auf die Feuershow. Der neunjährige Niklas aus Faurndau hat die als Stammgast schon öfter gesehen. „Das wird bestimmt wieder richtig spannend“, freut er sich und strahlt, als auch die „Eisenmänner“ abermals anrücken. Die bärenstarken Kämpfer haben ihn schon am Mittag beeindruckt und jetzt kämpfen sie mit und im Feuer.

Zusammen mit den Flugträumern dauert das fulminante Spektakel eine Stunde, hunderte von Menschen stehen dicht an dicht und schauen dem nicht ungefährlichen Spiel mit dem Feuer zu. Und wie an jedem Tag ist auch dort Sicherheit oberstes Gebot. „Bis auf zwei kleine Einsätze, eine Kreislaufschwäche und ein verknackter Fuß, war alles gut“, sagt Veranstalter Karl Göbel und betont: „Wir hatten hier noch nie eine Schlägerei, das Stauferspektakel lief auch heuer wieder friedlich ab.“ Bestens bewährt hat sich die Notfallkette, jeder Stand weiß, was bei einem Notfall zu tun ist, kann sofort die in Bereitschaft stehenden Ersthelfer aktivieren.

Wegen der durchwachsenen Wetterprognosen ist der Veranstalter auch mit der Besucherzahl hochzufrieden. Selbst der wettermäßig etwas schwächere Feiertag lockte zahlreiche Mittelalterfans in den Stauferpark. „Am Kindertag am Freitag sind wir von den Familien und Gruppen förmlich überrannt worden“, berichtet Karl Göbel, der viel Lob und Zuspruch für die neue, weitaus großzügigere Aufteilung des Markts bekommen hat und jetzt schon in der Vorbereitung des zweiten Stuttgarter Stauferspektakels ab Fronleichnam steckt.